La playa de la Concha ondea bandera amarilla por la presencia de tintoreras en la bahía.

La playa de la Concha en San Sebastián ondea este viernes, por segunda jornada consecutiva, la bandera amarilla por el avistamiento en el interior de la bahía de tintoreras, también conocidas como tiburones azules, La tintorera tiene una longitud media de 2,5 metros y un peso de 80 kilos y su presencia es normal en la costa cantábrica aunque no suelen acercarse a las playas. En principio "no es una especie agresiva" ya que se alimenta de calamares, anchoas y pequeños peces. La bióloga del Aquarium de San Sebastián, Amalia Martínez de Murguía, ha explicado este viernes que el tiburón es potencialmente peligroso pero que esta especie es difícil que ataque a los bañistas si no se siente acorralada porque "lo que les gusta es comer calamares y peces pequeños así que si no les molestamos no deberian atacar" aunque también ha matizado que "es una especie imprevisible y que por ello hay que tenerle cierto respeto".

El ayuntamiento de San Sebastián ha informado de que esta mañana un socorrista fuera de servicio que se estaba bañando en la Concha, a la altura de los relojes, ha visto un ejemplar de esta especie, tal y como ayer ocurrió con otro bañista en la zona de las boyas, por lo que ha dado la voz de alarma. Por esta razón se ha colocado la bandera amarilla, que recomienda el baño con precaución, mientras que socorristas en motos de agua trataban de comprobar la presencia del tiburón en la bahía. Se da la circunstancia de que hace tan solo unos días, también se prohibió el baño tanto en la Concha como en Ondarreta por la posible presencia de tiburones.