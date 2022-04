Ahora que ya se habla abiertamente de cronificar la covid es hora también de hacer balance de la situación que ha dejado el virus en el ámabito sanitario. En una entrevista en COPE Euskadi, la presidenta de COEGI confirma el "descoloque absoluto de la profesión" tras la pandemia. Y es que el sector tiene la sensación de que se le está "dejando de lado" en un momento en el que es necesario "organizar y reordenar a los profesionales" porque el virus ha dejado todo "manga por hombro". Además, Lekuona insiste en el desgaste de las enfermeras que "han demostrado mucho siempre".

Un escenario que la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa analizará en profundidad para mostrar "una radiografía" de la profesión actual de la enfermera en Gipuzkoa. El evento tendrá lugar a las 19:30 horas de la tarde en la sede de AERGI. "Estamos viendo un reconocimiento de palabras y broches pero no en los resultados para que sea una profesión plena", insiste, en COPE, Lekuona.

La cruz de hacerse mayor

El sector de la enfermería es, a día de hoy, un sector con altísimas cuotas de ocupación. Tanto a nivel estatal como en Euskadi el grado de ocupación de la enfermería supera el 94% con datos residuales de paro en torno al 0,9%. Sin embargo, si nos detenemos en el perfil de las profesionales vemos que la mayoría, el 60%, tienen ya una experiencia de 16 o más años. Este dato dobla al resto de experiencia entre 0 y 16 años, lo que hace que hablemos de profesionales de cierta edad. Por tipo de contrato se aprecia que la eventualidad tiene gran presencia, más que en otros sectores, con datos que alcanzan el 28% en el País Vasco. "Hay muchísima eventualidad, no tenemos calendarios estables, la conciliación es imposible y tenemos que estar con el teléfono en la mano para que te den concrato", asegura la presidenta de COEGI.

Un virus que lleva a "tirar la toalla"

En el País Vasco, el porcentaje de enfermeras que tiene relación con pacientes Covid es del 77,4%. El 51,8% se han contagiado y de ellas, el 13,7% lo han padecido más de una vez. El resultado ha sido una carga de trabajo muy tensionada como así lo constatan el 70% del sector vasco. Es más, casi una de cada 5 enfermeras se ha encontrado totalmente desbordada. No es de extrañar que el 93% de las enfermeras consideren que hay que incrementar las plantillas en la situación actual. Mayoritariamente piensan que haría falta hacerlo entre el 33% y el 100% de la plantilla, dice Lekuona. De media, donde hay 3 enfermeras, debería haber entre 4 y 6. Con estos datos no es de extrañar que la indignación de las enfermeras por la situación de su profesión sea evidente. "La sociedad ha reconocido que somos necesarias pero no la Administración", dice.

El covid ha afectado psicológicament a este sector con un alcance del 82,8% de las enfermeras a nivel País Vasco. Toda la presión a la que han sido y son sometidas tiene ya una negativa repercusión como episodios de estrés, que lo han padecido en Euskadi el 87,1%, ansiedad el 64,5%, temor y miedo un 53,3, insomnio un 53,7 y casi una de cada tres enfermeras ha llegado a tener depresión. De hecho, el 19% se han visto obligadas a pedir la baja por ansiedad, estrés o agotamiento mental. "La panademia ha dejado un gran poso a nivel de salud mental", insiste Lekuona.

Además, un dato estremecedor es el abandono. El 36,5% de las enfermeras vascas ha pensado en algún momento “tirar la toalla” y dejar la profesión. La extenuación de la profesión y la falta de reconocimiento lleva a la enfermera incluso a replantearse su vocación si pudiera dar "marcha atrás". Así lo harían más de la mitad de las enfermeras en Euskadi. La prueba de agotamiento es latente en el personal que está a punto de jubilarse. El 67,6% de las que reúnen los requisitos para la jubilación se han planteado solicitarla y asumir el coste que conlleva sin esperar a llegar a la edad de jubilación.