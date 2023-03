Pensionistas vascos inician un encierro-ayuno para reclamar mejoras

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) ha iniciado este lunes una semana de movilizaciones para reclamar una pensión mínima de 1.080 euros, con un "ayuno-encierro", mesas redondas con expertos en esta materia y protestas que concluirán con la realización de una manifestación el sábado, 18 de marzo, en Bilbao.



El programa de movilizaciones que han diseñado se inicia con una presentación en la concentración que semanalmente realizan a mediodía los pensionistas ante el Ayuntamiento de Bilbao, tras lo que habrá un "acompañamiento de la asamblea al ayuno-encierro", que realizarán en un local de la capital vizcaína en turnos de 30 personas cada día.



Para el martes 14 tienen previsto presentar ante la Subdelegación del Gobierno de un escrito dirigido al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para trasladarle su reclamación de pensión mínima de 1.080 euros. Después, realizarán un recorrido hasta el Instituto Nacional de la Seguridad Social para denunciar "los problemas de falta de atención".



En esa jornada, habrá también una mesa redonda sobre el futuro de las pensiones y las reformas en Europa con Argitxu Dafau Berho, activista en las movilizaciones contrarias a la reforma en Francia, Mikel de la Fuente, experto en pensiones y miembro del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, y J.M. Soubies, sociólogo y miembro también de la plataforma de pensionistas vascos y navarros.



El miércoles 15, llevarán a cabo una marcha hasta la Delegación del Gobierno Vasco para demandar el complemento de la pensión para alcanzar ese mínimo de 1.080 euros y entregar un escrito dirigido a Emakunde para denunciar la brecha de género. También celebrarán una mesa redonda sobre medidas para acabar con la brecha de género.



En la jornada del jueves 16, realizarán un recorrido por las sedes de los diversos partidos para presentarles un escrito emplazándoles a que defiendan la pensión mínima de 1.080 euros. Durante la marcha, se llevará a cabo un reparto del díptico con las demandas de los pensionistas.



Asimismo, se llevará a cabo una nueva mesa redonda, esta vez centrada en las plataformas de pensionistas y con la intervención Ramón Franqueza (COESPE), Pep Juárez (Unidad COESPE), Gonzalo Balo (MODEPEN) y Miguel Ángel Castillo (ASJUBI 40), además del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria.



El viernes 17 se trasladarán al Ayuntamiento para realizar un llamamiento a participación en la marcha del sábado 18, que partirá a las doce del mediodía de la plaza Elíptica de la capital vizcaína y a la que se ha invitado a sindicatos, plataformas juveniles y otros colectivos sociales a sumarse con sus pancartas específicas.

Ingreso básico





El colectivo de pensionistas ha convocado estas nuevas movilizaciones tras "más de cinco años reivindicando una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas, por considerar que responde a los criterios de suficiencia fijados en la Carta Social Europea (CSE)".



Según han remarcado, se trata de "un ingreso básico para que una persona pensionista pueda acceder a una vida digna en su vejez y es, además, una medida efectiva para reducir la brecha de género en las pensiones".



Los pensionistas han precisado que "garantizar los ingresos mínimos necesarios para las personas mayores y pensionistas es también responsabilidad de los gobiernos e instituciones de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra", a lo que han demandado "una y otra vez" que se complemente hasta los 1.080 euros la pensión mínima.



"Esta propuesta reivindicativa que debería haber sido asumida con normativa propia en la Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de ingresos ha sido rechazada por la mayoría del Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca", han lamentado.



El colectivo ha denunciado que las personas pensionistas, "después de toda una vida laboral", está viendo que, "reforma tras reforma, se reducen las pensiones", con lo que "cada vez es más difícil garantizar un nivel de vida digno", especialmente para las mujeres jubiladas cuyas pensiones medias son un 37% inferior a las de los hombres.



En un momento en el que la subida de los precios de recursos básicos como la energía y los alimentos "están siendo utilizados para incrementar los beneficios de los oligopolios financieros y de la energía", los pensionistas han criticado que "las personas en general y las personas mayores y pensionistas en particular vemos cómo empeoran nuestras condiciones de vida".



"Mantener las condiciones de confortabilidad en las viviendas, garantizar la salud, alimentación sana y servicios de atención y cuidado es cada vez más difícil", han lamentado, subrayando que "pensiones, salarios y servicios públicos son los paganos de un desigual reparto de la riqueza que, a través de las políticas públicas, hace que los ricos sean cada vez más ricos a costa de la mayoría social".



Desde el Movimiento de Pensionistas han advertido de que, en Euskadi y Navarra, tras incluir la última subida del 8,5%, el 30% de las personas pensionistas "no llega a una pensión de 800 euros mensuales". En función de las cifras que han aportado, esta situación afecta 199.800 pensionistas (155.000 vascos y 44.800 navarros), de los que 152.600 son mujeres.



Del mismo modo, han advertido de que el 39,2% de las personas pensionistas que "no llegan a 1.000 euros", lo que supone 279.480 personas (216.880 en Euskadi y 62.600 en Navarra), de las que 203.200 son mujeres.