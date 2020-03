Pello García Amiano tras el ataque de ultras a Zaporeak en Lesbos: "Pensamos que no salíamos con vida".

Varios integrantes de la ONG guipuzcoana Zaporeak, han relatado este martes en el ayuntamiento de San Sebastián, la terrible experiencia vivida el domingo en la isla griega de Lesbos tras haber sido víctimas del ataque de un grupo de extrema derecha, contraria a la llegada de más refugiados y que tiene a las ONGS en su punto de mira. Peio García Amiano ha contado que el ataque tuvo lugar tras repartir, como hacen cada día, la comida entre los refugiados más vulnerables. De vuelta se toparon con un grupo de unos 50 ultras en la carretera que "como si fuera un control policial" quisieron requisarles los móviles y la documentación. Tras su negativa los ultras cargaron contra la furgoneta, que destrozaron con la ayuda de bates y palos y ante la impunidad de la policía, a la que avisó uno de los integrantes de Zaporeak, situada a unos 150 metros y que no hizo nada.

Pello García Amiano, de Zaporeak, ha relatado que " fue muy duro, gritaban y hablaban en griego, no entendíamos nada, la emprendieron a patadas y a palos con el vehículo e incluso sacaron una pistola, pensabamos que no saliamos con vida, que no volvíamos a casa". Sin embargo ha subrayado que la ONG "no va a dar el brazo a torcer" y que el grupo sigue en Lesbos: "No queremos arriesgar la vida pero tampoco vamos a abandonar a los refugiados porque si lo hacemos los matarán". De momento en los próximos dos o tres días Zaporeak no repartirá los menus tal y como hace a diario para 1500 refugiados, "a la espera de que la situación se tranquilice un poco antes de continuar con nuestra labor".

Además otro de los integrantes de Zaporeak, Zazpi García Amiano, ha denunciado públicamente que "la extrema derecha campa a sus anchas por Grecia, ante la impunidad de la policía" y ha urgido a Europa a tomar medidas para contrarrestar estos ataques. "Europa es responsable de lo que está ocurriendo y debe actuar para frenar a estos grupos ultra que atacan las lanchas que llegan a las islas y que tampoco dejan llegar comida y agua a los campos de refugiados".

Por su parte, el ayuntamiento de San Sebastián ha aprobado una declaración institucional de condena ante la agresión sufrida por Zaporeak y ha mostrado "su apoyo y solidaridad" con los integrantes de la ONG y solicita a la Unión Europea una nueva política de asilo, basada en los derechos humanos, la justicia y la solidaridad, adoptando para ello medidas eficaces y coherentes.