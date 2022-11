La película "Irati" gana el Premio del Público en la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián

La película "Irati" del director vitoriano Paul Urkijo ha ganado el máximo galardón de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, el Premio del Público al mejor largometraje y lo hace por segunda vez, tras vencer con su ópera prima “Errementari” en 2017. Una homenaje a la mitología vasca que ya resultó premiada recientemente en Sitges y que había generado muchas expectativas en San Sebastián, tras agotarse enseguida las entradas para los dos pases, el último el de esta tarde en el Teatro Victoria Eugenia.

El "motor Irati" ha sido una de las razones de la buena respuesta del público en esta edición según ha destacado el director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror, Jose Mi Beltrán, quien ha subrayado que se han superado las cifras prepandemia y que 2.000 espectadores más han acudido a la 33 edición del certamen.

"Irati" inauguró el festival donostiarra el pasado 28 de octubre tras haber competido en la última edición de Sitges, donde se alzó con dos reconocimientos, el del público y el premio a los mejores efectos visuales (ex aequo). Protagonizada por Eneko Sagardoy, Edurne Azkarate, Itziar Ituño e Iñigo Aranbarri, entre otros actores, es una película de aventuras, adaptación libre del cómic "El ciclo de Irati", de Juan Luis Landa y Jon Muñoz Otaegui, en la que Urkijo muestra pactos de sangre, dioses paganos, dioses nuevos, chicas bosquimanas y guerreros casi artúricos como homenaje al mundo "oscuro y fascinante" de la mitología vasca.



El certamen clausura su 33 edición este viernes con "Abyzou", con la que el director británico Oliver Park se estrena en el largometraje, aunque también se ha programado una nueva proyección de "Irati", que no llegará a las salas comerciales hasta febrero.



Esta mañana, el festival ha dado a conocer su palmarés que, en el apartado de los premios que decide el público, se completa con "Oldtimers", de Brian Quintero (Canadá), como mejor cortometraje; "Àcorchée", de Joachim Hérissé (Francia), mejor corto de animación; y "El semblante", de Carlos Moriana y Raúl Cerezo, mejor corto español.



El jurado del festival ha entregado otros dos premios: el del mejor corto para "Alegrías riojanas", de Velasco Broca y el Méliès de Plata al mejor cortometraje fantástico europeo a "The Debutante", de Elizabeth Hobbs (Reino Unido).

"Oldtimers" se ha hecho también con el premio del jurado joven, mientras que "Loop", de Pablo Polledri, ha ganado el galardón Syfy al mejor corto español, y "Unicorn Wars", del español Alberto Vázquez, ha obtenido el Blogos de Oro al mejor largometraje que otorga la crítica.