"Pedimos un protocolo de vuelta a las aulas"

Nacho Eguizabal, director de Egibide, ha expuesto hoy en COPE Euskadi la situación en la que se encuentran ante la posibilidad de que algunos de sus alumnos vuelvan en unos días a las clases presenciales. Piden un protocolo para saber cómo actuar ante esta posible vuelta a las aulas.

Ellos, como muchos otros, no han dejado de trabajar on line, tanto el profesorado como el alumnado se han volcado en este nuevo aprendizaje que nadie esperaba así, de repente.

Además tienen abierto el plazo para admisión para el nuevo curso porque eso no ha parado, el tiempo va pasando y hay que ir pensando en los estudios que empezarán en septiembre (eso sí, no sabemos aún cómo serán y cuáles serán las indicaciones sanitarias). También tienen ahora mismo "puertas abiertas" on line.

Escucha su entrevista para COPE Euskadi donde Nacho Eguizabal hace un repaso a la situación que están viviendo en Egibide, que puede ser reflejo de otros muchos centros vascos.

La pasada semana la consejera de educación del gob vasco, Cristina Uriarte, anunciaba la vuelta obligada y escalonada a las aulas entre el 18 y el 25 de mayo del alumnado de Bachiller, 4º de la ESO y FP.

Ahora, tras una reunión con varios directores de institutos públicos, sabemos que el Departamento de Educación dejaría en manos de los centros la decisión de retomar las clases presenciales y por eso en ello ponemos nuestro foco de atención. Son numerosos los ejemplos en centros vascos que se encuentrar ante una situación en la que tienen que decidir si algunos de sus alumnos volverán a las aulas y por eso hoy nos hemos acercado a uno de ellos: Egibide.

Egibide es una Comunidad Educativa que Lleva 75 años implicada en la educación en distintos campus en Vitoria : Arriaga, Jesús Obrero, Mendizorrotza, Molinuevo y Nieves Cano.

Se trata de unos reconocidos centros educativos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

En estos centros 450 educadores forman a más de 7.000 alumnos y alumnas empezando desde los 12 años de edad en adelante (Secundaria), pasando por el Bachillerato hacia la Formación Profesional en 13 áreas distintas y terminando en la Formación Contínua a lo largo de la vida y la formación ocupacional.