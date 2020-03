Un peatón salva su vida en Vitoria por una farola

Julio C. caminaba este domingo, 1 de marzo, sobre las 14:00h, por la calle Zaramaga, a la altura del centro comercial El Boulevard, de Vitoria-Gasteiz, cuando escuchó un fortísimo ruido procedente de un coche que se salía de la calzada y, de manera descontrolada, se dirigía hacia él. Sin margen de maniobra para apartarse, este peatón se quedaba inmovil al ver cómo el coche volcaba y volvía a recorrer más metros sin poder prever cual era su trayectoria.

El vehículo, un Opel Vectra azúl, finalmente, se empotró contra una farola que el peatón tenía delante, lo que le salvó la vida.

Julio C. ha hablado para COPE Euskadi y ha recordado como otro peatón que había visto lo ocurrido le decía "te has salvado por los pelos".

Tras el susto Julio se aproximó al coche para comprobar si sus ocupantes sufrían algún daño. Dentro había una pareja joven: un chico al volante y una chica de copiloto. Les preguntó si estaban bien pero ellos no respondían y pensó que era debido al shock por el impacto. Se empezaron a aproximar más personas y los ocupantes del vehículo salieron de éste. Ya en ese momento el conductor asintió ante el ofrecimiento de pedir una ambulancia.

En pocos minutos se presentaban en el lugar del suceso tanto los servicios de emergencias como patrullas de la Policía Local. Parece que el conductor presentaba alguna herida.

La farola ha quedado inclinada por el brusco impacto. El turismo ha sufrido daños en la carrocería, en su parte trasera.

El siniestro ha tenido lugar en el mismo punto en el que el pasado año un motorista fallecía tras salirse de los carriles de la carretera e impactar contra un turismo.