La patronal de Bizkaia pide ayudar a las empresas: "en su continuidad o no, está la recaudación del mañana"

El presidente de la patronal de Bizkaia, Cebek, Iñaki Garcinuño, ha destacado la importancia de ayudar a la empresa porque, "en su continuidad o no, está el paro o la recaudación del mañana", ya que la calidad de vida "no viene del cielo" sino que "tiene un origen claro, que es la empresa".

El responsable de patronal vizcaína ha hecho estas manifestaciones en el marco de una jornada organizada por Cebek y AED (Asociación de empresarias y directivas de Bizkaia), en la que se ha contado también con los testimonios de empresas como Euskaltel, Grupo Eulen, Batz-Automoción, Rafael Matías Tejidos o Puntuan Consulting.

En la apertura de la jornada, Garcinuño ha destacado que este acto es una oportunidad para reflexionar y reconocer la importancia que tiene la empresa en la sociedad y "sobre las consecuencias que su existencia o su ausencia tienen para el territorio".

El presidente de Cebek ha destacado que, tanto los autónomos como las pymes o las grandes empresas", realizan "una gran aportación" a la calidad de vida y al empleo.

Garcinuño ha subrayado que esta crisis derivada del coronavirus ha condicionado la vida personal, familiar y social pero también ha supuesto unos "meses de inactividad económica", que han hecho "temblar los cimientos de la mayoría de las empresas, poniendo en riesgo la desaparición del proyectos, de recursos y de empleo".

En este sentido, ha advertido de que no somos un "territorio sobrado de proyectos empresariales", sino "más bien al contrario" porque "cada vez cuesta más crearlos".

"Por ello, no podemos dejar caer una empresa sin que hayamos hecho el esfuerzo de ayudarla, de financiarla, de aplazarle pagos, de aconsejarla, de ofrecerle un camino común junto con otra empresa o, al menos, animarla a seguir. En ello, en su continuidad o no está el desempleo o la recaudación del mañana", ha advertido.

Garcinuño ha asegurado que en esta "pelea" por "minimizar daños", es consciente del "importante esfuerzo" que están haciendo todas las administraciones y se ha actuado con "rapidez, con los recursos al alcance y percibiendo la dimensión de la caída".

Ayuda

Tras agradecer todas las medidas que se están planteando y la "interlocución fluida" que se mantiene, ha afirmado que, "aún así, es probable que toda la ayuda sea poca" y va a seguir "haciendo falta también más adelante".

"Pero hay que reconocer con cierto pesar que, solo sois una parte de la solución, necesitamos que el balón vuelva a jugarse, que alguien pite el final de este descanso y que comience la segunda parte, solo así alcanzaremos los niveles de actividad económica que nos hagan ingresar, comprar y mantener el empleo dando fin a los ERTEs", ha indicado.

Garcinuño ha señalado que, en este escenario, la confianza en el futuro "tiene más peso de lo que parece". "Mantener la esperanza en un futuro parecido al que teníamos en febrero ayuda a sostener el espíritu emprendedor que requiere todos los días abrir la persiana de cualquier negocio, por pequeño o grande", ha destacado.

A su juicio, para poder "alimentar esta confianza en el futuro" es necesario poder decir a la empresa que "su esfuerzo diario no es solo trabajo es la hipoteca o las vacaciones de sus trabajadores, que sus impuestos no es un dinero que pierde son la RGI o la supervivencia del que menos tiene, que su facturación no son solo ventas, son la facturación de otros en la cadena de proveedores y suministradores".

"En definitiva, que su existencia ayuda decisivamente a mantener una calidad de vida que disfrutamos todos y, como la queremos seguir teniendo para nosotras y para nuestros hijos e hijas, debemos decir bien alto que esa calidad de vida no viene del cielo, tiene un origen claro que es la empresa y lo que la empresa genera", ha añadido.

Por ello, ha asegurado que es necesario "cuidar y reconocer" el papel que tiene la empresa por "justo y por conveniente" y ha asegurado que es, en estos "momentos de debilidad de la economía", cuando "el papel social de la empresa trasciende con más nitidez al de su objetivo principal, que, sin duda, es obtener un beneficio".

A su juicio, es ahora cuando la sociedad los empleados y los proveedores "probablemente sean más conscientes del rol que juega la empresa para ellos", al mismo tiempo, "se vuelvan más exigentes al depositar sus esperanzas futuras en ella". "Esperanzas que no debemos defraudar asumiendo, tanto antes como ahora, esa responsabilidad social que tenemos hacia nuestro entorno", ha agregado.

AED

Por su parte, la presidenta de AED, Carolina Pérez Toledo, ha destacado que estos meses se ha aplaudido el trabajo de los sanitarios y de los trabajadores de residencias, pero cree necesario reconocer el trabajo de tantos empresarios y empresarios, a los que la sociedad debe considerar el "motor que nos va a poder sacar de esta "terrible crisis". En este sentido, ha subrayado que el tejido empresarial de Euskadi es "fundamental para mantener el empleo y, por ende, un bienestar social que incluya sanidad de calidad".

Por ello, según ha señalado, sigue siendo necesario que el Gobierno debe continuar "con todas las ayudas que hagan falta para salir de esta". Carolina Pérez Toledo ha recordado que muchas empresas se han visto obligados a "hibernar" y la reconstrucción y reactivación "al 100% es clave, con todas la prevención y las medidas de seguridad posibles, sí, con todas las ayudas de un Gobierno que camine a nuestro lado y con unas plantillas bien motivadas, responsables y comprometidas".

Tras indicar que se han vivido momentos de "angustia, solidaridad, emoción, desesperación", ahora también se viven otros de "cierta ilusión y esperanza en la reconstrucción".

Por otra parte, ha destacado que en esta "terrible crisis" ha destacado la gestión de varias mujeres líderes internacionales, aunque "solo una de ellas está en el G20".

"Que esta crisis no nos haga olvidar la importancia de seguir incorporando a las mujeres a los puestos de dirección y de responsabilidad", ha añadido.

En este sentido, ha destacado que el pasado viernes la Comisión Nacional del Mercado de Valores decidió aumentar la recomendación de la incorporación de las mujeres a los consejos de un 30 a un 40%, pero "lo decidió retrasar dos años, hasta 2022".

Asimismo, ha asegurado que las mujeres no pueden retroceder "a un papel secundario, ahora teletrabajando desde casa y haciéndonos caso de los cuidados". "Las mujeres debemos reflexionar sobre cómo queremos organizar esta oportunidad que es el trabajo flexible y exigir medidas de corresponsabilidad", ha señalado.

Por último, ha hecho un llamamiento para que las empresas cuenten con las mujeres y también con la juventud "como estrategia básica para salir de esta situación reforzadas".