El pase Covid para la hostelería, hospitales, gimnasios y residencias entra en vigor a medianoche en Euskadi

La exigencia del pasaporte covid para acceder a todos los bares y restaurantes, hospitales y residencias, gimnasios, polideportivos y espectáculos culturales de Euskadi, cuando la incidencia acumulada supere los 300 casos, entrará en vigor esta medianoche tras lograr el aval del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha precisado que el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publicará mañana el decreto que amplía el uso del pase covid, aunque entrará en vigor a las cero horas del miércoles.



El Ejecutivo no recurrirá el único punto que ha rechazado el TSJPV, con lo el pasaporte covid no será necesario para acceder a estadios de fútbol y otras instalaciones "abiertas". No obstante, la consejera no ha descartado que si más adelante es necesario se desplieguen nuevas medidas, incluidas "las que tengan que ver con este ámbito que el tribunal ha dejado fuera". En este sentido ha hecho un llamamiento expreso a las entidades deportivas para que "velen por el cumplimiento de las medidas preventivas" y les ha recordado la obligatoriedad de llevar mascarilla y la prohibición de comer y beber, salvo agua.



El certificado covid es obligatorio en Euskadi desde el día 4 para acceder a locales de ocio nocturno y a restaurantes con capacidad para más de 50 comensales pero desde esta medianoche se aplicará a un catálogo más amplio de espacios cerrados, aunque no afectará a los trabajadores de esas instalaciones ni a los menores de 12 años.



La consejera ha admitido que la extensión del pase covid dará lugar a "numerosas dudas" que se irán "resolviendo" en un documento de preguntas y respuestas que recopilará las situaciones que puedan darse, como por ejemplo si es necesario el certificado para consumir en la terraza de un bar, cuestión que no ha sabido aclarar. A los afectados por la ampliación del pase covid les ha pedido "que entiendan las dificultades" del momento y les ha recordado que esta medida pretende lograr "espacios con mayor seguridad", al tiempo que ha apelado a un "esfuerzo colectivo y a la colaboración" porque es "lo que permitirá hacer frente a expansión del virus".