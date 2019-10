La Pasarela Gasteiz On comienza este martes en el Palacio Europa

La XXXVI edición se celebrará del 8 al 11 de octubre en el Palacio de Congresos Europa con actividades paralelas: formación en moda para comercios y clientela, una exposición y visitas guiadas que se suman a su nueva ubicación.

En COPE Euskadi hemos hablado con Patricia García, gerente de Gasteiz On, que nos explica cuáles son las novedades más destacadas



Entre los clásicos de la cita, la presentación de las tendencias para este otoño-invierno: las superposiciones, la estética de los años setenta, el estilo militar, las líneas masculinas y los look en negro estilo gótico protagonizarán los desfiles con los que se presentará la ropa que llenará los escaparates del comercio local esta temporada. 32 comercios, una decena de nuevos creadores, doce establecimientos colaboradores y alrededor de 250 personas participan en su organización.

El cambio de ubicación de la Pasarela Gasteiz On, que se traslada del Artium al Palacio Europa, ha supuesto un punto de inflexión para esta XXXVI edición. No sólo ha habido que adaptarse al nuevo escenario sino que se ha hecho un gran esfuerzo para acompañar esta iniciativa de atractivas novedades que la doten de un mayor contenido. Por un lado, comerciantes y público en general podrán participar en diversos talleres gratuitos. El miércoles de 15 h a 16.30hs tendrá lugar una sesión con Idea, Papel y Tijera para que los comerciantes aprendan cómo sacar partido y aprovechar la nueva temporada, con claves y herramientas para comunicar y dar a conocer sus negocios.

Además, de la mano de los profesionales,Inma Espizua (asesora de imagen en Abasedestilo) y Domingo Orive (diseñador ganador de la Pasarela Gasteiz On edición primavera-verano 2019), se han organizado dos talleres para el público en general sobre claves para estar a la moda, cómo y dónde encontrar las propuestas del comercio local vitoriano y conocer la pasarela desde dentro. Serán el jueves y viernes, de 18 a 19.30hs y es necesario inscribirse. Todos los participantes podrán disfrutar, además, de una visita guiada a la pasarela y el backstage, y asistir a los desfiles. Para inscribirse en estas actividades gratuitas tan sólo es necesario llamar al teléfono 683683934 // 945150268 // info@gasteizon.eus



Asimismo, el palacio acogerá una exposición de las tendencias de esta temporada. Los maniquíes vestirán los estilos que se verán en las calles este otoño-invierno de una manera creativa, novedosa y atractiva para el gran público. Se podrán contemplar antes y después de los desfiles.

En esta ocasión el espacio inclusivo de la Pasarela estará protagonizado por los chicos y chicas de ASPACE Álava, la asociación de personas con parálisis cerebral, que desfilarán en la jornada inaugural.

Los pases para esta cita, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, tendrán lugar entre el 8 y el 11 de octubre a las 20 horas en la Sala Olarizu del Palacio de Congresos Europa. Las invitaciones para asistir a cada jornada se pueden obtener en los comercios del sector textil y complementos asociados a Gasteiz On, así como en todos los participantes y empresas que colaboran en la organización.

Tendencias otoño-invierno

La Semana de la Moda de Vitoria-Gasteiz comenzará el martes 8 con la presentación de las tendencias de este otoño-invierno en cuatro bloques. La primera será la de las superposiciones. Un plumas sobre un vestido sastre, flores de un top asomando bajo otro liso, camisolas y vestidos lenceros con camisetas… Los diseñadores proponen un juego de capas con fuertes contrates entre las prendas, se trata de mezclar no solo estampados sino también tejidos. Y, puesto que se acercan los meses más fríos del año, el punto seguirá siendo un imprescindible del invierno: lana y mohair para combinar con cuero y pieles de efecto borrego. Y como complemento, mochilas y botas.

La pasarela recuperará en esta ocasión el estilo setentero con todo su carisma. Las prendas must serán los pantalones campana, las plataformas y las maxigafas. Los estampados psicodélicos y los print florales abundarán en esta revolucionaria estética. Piezas largas y ligeras llenas de flores, motivos ópticos y dibujos étnicos. La tendencia recupera las raíces hippies justo cuando se cumple medio siglo de Woodstock. Y no se olvida de los 70 burgueses con falda pantalón, camisas de seda, gabardinas…

Además, el estilo militar y masculino tomará la pasarela. Chaquetas con galones o charreteras, botas todoterreno, pantalones cargo y sobrecamisas con bolsillos frontales en estampados camuflaje en verde o marrón. Se incluyen también en esta tendencia líneas masculinas: trajes de chaqueta, abrigos XL, corbatas y sombreros de ala ancha, así como los estampados ligados a la sastrería: maxicuadros, rombos en jerseys de punto, pata de gallo y espiga o los típicamente British como el tweed o el tartán.

Las tendencias se cerrarán con el estilo gótico. Pasarse al lado oscuro de la moda es más sencillo que nunca, con una enorme cantidad de looks en total black. Para darle variedad los diseñadores juegan con diferentes tejidos: raso, charol, seda, plumeti y cuero en vestidos, gabardinas y pantalones palazzo. Además, después de mucho tiempo apartada, recupera posiciones en el vestuario como prenda estrella la capa. Y el toque romántico en los outfits más delicados lo ponen los maxilazos, los volantes, las transparencias, el encaje y el tul… En este caso, los vestidos largos y vaporosos destacan.

Propuestas del comercio local

Los nuevos creadores tendrán su día el miércoles 9, con las propuestas de Teter (Navarra), Carmen Pastor (Madrid), Sorgin Orratza, Akukuna y Luhei (Guipuzcoa), La nieta de Inés y Rebeca Ruiz Design (Álava), Miguel Gutiérrez y Cristina Lefter (Cantabria) y Eder Aurre (Vizcaya).

El jueves y el viernes será el turno de los comercios de Vitoria-Gasteiz. El jueves exhibirán sus propuestas en la pasarela Moda María Jesús, Dándara, Relájate i-Punto, Galerías Xara, Atelier Vitoria, La Couture y Ríos Moda. Por último, el viernes la jornada comenzará con el desfile ganador en la jornada de nuevos creadores y las propuestas para mujer, hombre y niños de Violeta Marengo, Keribán, Casa Viva, Lanas Mayka, Barbour y SKFK

Quienes no puedan acercarse la semana que viene al Palacio Europa podrán seguir cada jornada los desfiles a través de la web www.pasarelagasteizon.com y de las redes sociales de Gasteiz On:

- Facebook: Pasarela Gasteiz On (@pasarelagasteizon)

Gasteiz On (@gasteizon)

- Twitter: @pasarelagon

@gasteizon

- Instagram: @gasteizon