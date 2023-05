El Partido Socialista de Euskadi suspenderá de militancia a la ex alcaldesa de Lasarte, Ana Urchueguía, tras conocer el acuerdo al que ésta ha llegado con la Fiscalía y la acusación particular y en el que reconoce, en un documento de conformidad firmado hace dos semanas, ser autora de delitos continuados de prevaricación y malversación, entre 2000 y 2009, en los fondos públicos que el ayuntamiento destinaba a proyectos de cooperación en la localidad nicaragüense de Somoto, caso que se investigaba desde hace más de una década.

La suspensión será definitiva cuando el pacto sea ratificado por la Audiencia de Gipuzkoa, lo que además evitará el juicio y permitirá a Urchueguía eludir el ingreso en prisión, ya que en la investigación no se ha podido demostrar que la ex alcaldesa de Lasarte se haya lucrado personalmente pero queda inhabilitada para ejercer todo cargo público durante 18 años y deberá pagar una multa de 2.160 euros.

PARTIDO SOCIALISTA LASARTE

El Partido Socialista de Lasarte, a través de un comunicado, ha mostrado este martes su máximo respeto a las decisiones judiciales y sin querer restar gravedad a los hechos enjuiciados, ha destacado que en el caso Somoto no ha habido apropiación de dinero público. También ha subrayado su interés en todo momento por “esclarecer lo ocurrido y no obstaculizar el procedimiento judicial” y ha señalado que, tras el acuerdo, da por finalizado el litigio que mantenía contra la ex alcaldesa de Lasarte.