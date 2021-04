El Parlamento Vasco dará luz verde hoy a la tramitación urgente de la Ley Antipandemia

El Parlamento Vasco dará luz verde hoy, jueves, a la tramitación urgente de la Ley Antipandemia, que pretende dar garantías jurídicas a las medidas anticovid adoptadas por las instituciones vascas, con los votos a favor del PNV y del PSE-EE, socios del Gobierno que suman mayoría en la Cámara autonómica.

En la sesión plenaria de esta jornada, Elkarrekin Podemos-IU se abstendrá en la toma en consideración de la proposición de Ley impulsada por jeltzales y socialistas, mientras que PP+Cs y la parlamentaria de Vox votarán en contra. EH Bildu, por su parte, no ha revelado cuál será el sentido de su voto, aunque ha sido muy crítico con esta norma, que considera "muy restrictiva y punitiva".

Cuando se anuncia el final de la prórroga del estado de alarma para el próximo 9 de mayo, sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya accedido hasta el momento a prolongarlo, con lo que la competencia sobre la aplicación de cualquier medida para contener la pandemia recaería a partir de esa fecha en las comunidades autónomas, hoy, jueves, la Cámara vasca dará luz verde a la tramitación de la Ley Antipandemia cuyo texto registraron PNV y PSE-EE para su trámite de urgencia.

La intención de los partidos que integran el Gobierno Vasco es aprobar para finales del mes de junio una norma vasca que ofrezca soporte jurídico a la aplicación de las restricciones anticovid. "Necesitamos ahora una ley concreta para una situación concreta a la que ya tenemos que responder", asegura la proposición de Ley.

El texto expone que la aplicación de restricciones para situaciones excepcionales y limitadas en el tiempo, "han hecho evidente la necesidad de disponer de una ley de medidas para hacer frente a la crisis de salud pública" y que sea la herramienta "más eficaz para ordenar el comportamiento de todos, instituciones, agentes públicos, privados y ciudadanía".

Para los impulsores de la norma, el próximo vencimiento del estado de alarma y "la incertidumbre sobre su continuidad, hacen evidente la exigencia de contar con una Ley que responda a necesidades imperiosas y de carácter urgente, inmediato, que no pueden esperar a procesos de reflexión y diseño de esquemas flexibles y adaptables a dichas necesidades futuras y tremendamente variables".

Asimismo, consideran que, "en orden a la debida seguridad jurídica que garantice la efectividad de las medidas que se tomen", es necesario "ordenar de forma coherente todo el elenco de posibles regímenes sancionadores" para garantizar el cumplimiento de las restricciones, "tanto en el seno del régimen excepcional del estado de alarma, como desde la legislación ordinaria".

El objetivo de la proposición de ley de medidas para la gestión de la pandemia covid-19, que "ha desencadenado una grave emergencia de salud pública" a escala planetaria, es dar "respuestas urgentes y de máxima eficacia y coordinación desde la perspectiva de la acción pública de todos los niveles institucionales que operan en la Comunidad Autónoma", al enfrentarse a "un contexto extremadamente complejo".

Los partidos del Gobierno Vasco creen que, en el estricto plano jurídico, la ley supone "la herramienta más eficaz para ordenar el comportamiento" de instituciones, agentes públicos y privados y la ciudadanía, al ser "la máxima expresión" del autogobierno de Euskadi.

LA OPOSICIÓN

Hoy jueves se conocerá qué postura adoptará EH Bildu ante la toma en consideración del proyecto de Ley que, en todo caso, considera "muy restrictiva y exclusivamente punitiva". También cree que esta norma "no tiene sentido" sin el estado de alarma, en el que está "anclada".

La portavoz parlamentaria de la formación soberanista, Maddalen Iriarte, reafirmaba ayer, miércoles, el compromiso de su grupo para hacer aportaciones durante la tramitación de la Ley y ha mostrado su deseo de que el PNV y el PSE-EE "se abran a trabajar" para mejorarla.

En esta línea, ha apuntado que el texto también tiene que hacer referencia "a los derechos, a las necesidades de cuidado que tiene la gente desde el punto de vista de la salud, de los sectores más desprotegidos del país". "En eso en lo que EH Bildu tiene intención de trabajar sin descanso", ha aseverado.

Elkarrekin Podemos-IU se abstendrá en la votación de mañana, a la espera de que durante la tramitación parlamentaria "haya mano tendida y no un rodillo para que la ley reforme el ordenamiento jurídico con sensatez", según anunció la coordinadora general de Podemos Ahal Dugu, Pilar Garrido.

Para el grupo morado, la seguridad jurídica es "un elemento principal" para hacer frente a la propagación de la pandemia, sobre todo, teniendo en cuenta las decisiones de tribunales, como la del TSJPV, anulando medidas adoptadas por el Gobierno Vasco.

Por ello, admite que es "necesario reformar el ordenamiento para tener más seguridad en la toma de decisiones en un momento excepcional", pero estima que esta norma "ha sido elaborada, tratada y manejada con cierto secretismo" por el PNV y PSE-EE, y se les ha aportado escasa información. Asimismo, lamenta que el texto tampoco esté pensado para la desaparición del estado de alarma.

En contra de la proposición de ley votarán este jueves PP+Cs y Vox. Los parlamentarios Carmelo Barrio y Luis Gordillo han señalado que se trata de una norma "inútil, confusa y obsoleta", al estar "mal planteada parlamentariamente".

Tras indicar que carece de los informes jurídicos "necesarios" en los que apoyarse, han apuntado que pretende ser una ley "defensiva" de las sentencias de los tribunales y han abogado por que sea el Congreso de los Diputados el que regule la actuación contra la pandemia "con garantías constitucionales".

También han denunciado que el PNV "en Madrid le está pidiendo al Gobierno que no se salte los cauces parlamentarios, que no haga trampas, que presente un proyecto de ley cuando lo tiene que presentar, que no delegue en sus grupos parlamentarios y, en cambio, aquí están haciendo exactamente lo contrario".

Asimismo, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, también se opondrá a la tramitación de la Ley Antipandemia por las "dudas legales" que genera. En este sentido, rechaza que se "restrinjan derechos fundamentales sin el paraguas del estado de alarma" y apunta a la probable inconstitucionalidad de artículos concretos, como en el que hace referencia a "la obligatoriedad de la vacunación" o a "la obligación de hacerse pruebas diagnósticas", así como a "la imposición de restricciones personales".

Martínez cree que la proposición de ley y su trámite de urgencia se ha impulsado tras la negativa del TSJPV a la medida del Gobierno Vasco de clausura de establecimientos hosteleros en municipios en 'zona roja', sin que presente informes que justifiquen su cierre.