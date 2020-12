Osakidetza informa de un 50% más de ingresos por coronavirus que no contabilizaba hasta ahora

A la espera de que el LABI concreto hoy las medidas definitivas para esta Navidad, el Departamento de Salud confirmaba ayer un 50% más de ingresos en los hospitales vascos. En un comunicado admitía un error en el cálculo de las hospitalizaciones por COVID-19, ya que, hasta ahora, solo contabilizaba los casos detectados a través de prueba PCR y no por test de antígenos. Esto supone que los datos oficiales no eran reales y un incremento notable del número de pacientes que no constaban en las estadísticas oficiales del Ejecutivo autonómico, es decir, cerca de 256 positivos por coronavirus no se habían hecho públicos. Un dato que pertenece al análisis de los últimos 13 días aunque los test de antígenos se han practicado semanas antes.

Osakidetza reconoce este desajuste que podría suponer un giro en la estabilización de la pandemia. Un baile de cifras que llega en un momento decisivo para Euskadi, en el que ganar la batalla al virus es imprescindible para decidir si se flexibilizan las restricciones adaptadas hasta ahora y si tendrá lugar la ansiada apertura de la hostelería o permanecerá cerrada hasta pasadas las celebraciones navideñas.