Osakidetza comienza a citar para la vacuna a los menores de 40 años

En Euskadi la vacunación, que avanza a un ritmo de 30.000 dosis diarias, pegará un acelerón esta semana con la mayor partida recibida de Pfizer, superior a las 141.000 unidades, y con el comienzo de la citación del tramo de edad de los 39 a 30 años, cuya inmunización arrancará a partir del lunes.

Ahora Osakidetza sigue poniendo primeras dosis al colectivo de 40 años y segundas a los sexagenarios que esperan completar la pauta con Astrazeneca.

La consejera vasca de salud, Gotzone Sagardui, ha pedido a quien tenga entre 50 y 59 años y aún esté pendiente de vacunarse que llame a su centro de salud para solucionarlo y ha anunciado que se inmunizará a quienes formaron parte del estudio de Curevac dada la baja protección de este suero.

Más de 52.000 certificados covid

Otra novedad, el certificado covid que acredita que estamos vacunado contra la enfermedad o la hemos pasado ya se puede tramitar en la web de Osakidetza sin firma digital.

Basta el número de la tarjeta sanitaria para obtenerlo, algo que han hecho ya más de 52.000 vascos ante la obligatoriedad de presentarlo para viajar por la UE desde el 1 de julio.





Vacuna en Francia

Sagardui ha advertido de que no cuenta ni "con la información ni con la garantías necesarias" para responder a las dudas que puedan surgir a los vascos que se han vacunado en Francia en relación a sus segundas dosis o a la obtención del certificado que acredite su inmunización.



La consejera ha opinado que "cada cual es libre de decidir ir a territorio francés" y ha dado por hecho que quienes han tomado esa opción lo habrán hecho disponiendo de todos los datos sobre la continuidad del proceso.



Sin polemizar, ha considerado que los ministerios de Salud español y francés deberían haber comunicado al departamento vasco que se estaba produciendo esta circunstancia, ya que las competencias en materia de acción exterior corresponden al Gobierno central.



"Lo más preocupante es que no tenemos información ni garantías para poder responder a las dudas de los ciudadanos que hayan tomado esa opción y tampoco podemos responderles sobre cuál va a ser la postura de las autoridades francesas sobre la emisión de certificados porque los registros de vacunación de los países europeos no están pensados para esta situación", ha indicado.