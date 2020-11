Osakidetza aplaza las intervenciones no urgentes ante el aumento de la presión hospitalaria por coronavirus

Osakidetza está reprogramando algunas de las intervenciones previstas en ciertos hospitales de Euskadi con el fin de "garantizar la disponibilidad" de camas ante el incremento de la presión asistencial por causa de la pandemia, que con 130 personas con coronavirus ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos, sitúa a las UCI "cerca" del 'tercer escenario' de los cuatro en los que está dividido el plan de contingencia para la gestión de estos espacios sanitarios.

El coordinador del Programa de Vigilancia y Control de Osakidetza, Ignacio Garitano, ha confirmado este lunes, en una comparecencia ante los medios de comunicación, que el Servicio Vasco de Salud ha recurrido a esta "reorganización" de la actividad prevista con el fin de priorizar la atención a los pacientes más graves y urgentes.

Garitano no ha precisado cuáles son los hospitales que han optado por esta medida, adoptada para "garantizar la disponibilidad" de camas ante el incremento de la presión asistencial motivada por el incremento de contagios por covid-19.

No obstante, ha asegurado que en términos "generales" las intervenciones programadas en los hospitales del Servicio Vasco de Salud se están manteniendo, por el momento, de acuerdo a lo previsto. "El sistema no está sobrepasado, y el objetivo es que no llegue ese momento", ha afirmado Garitano.

El responsable de Vigilancia y Control de Osakidetza ha reconocido que la situación epidemiológica es "parecida" a la de la semana pasada, si bien ha destacado que en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ya hay 130 personas ingresadas con coronavirus, 26 más que hace siete días.

Además, de las 280 camas UCI habilitadas en la actualidad, el 46% están ocupadas por pacientes con covid-19, lo que hace que pese a que Osakidetza continúe en el 'escenario dos' de su plan de contingencia sobre la gestión de las Unidades de Cuidados Intensivos en la actual situación de pandemia, el sistema se esté "acercando" al 'tercer escenario' sobre el total de cuatro en los que se divide el citado protocolo de gestión.

Garitano ha indicado que en el actual escenario, la actividad general del Servicio Vasco de Salud se mantiene de acuerdo a lo previsto, si bien ha reconocido que no puede afirmar si esto "va a seguir así".

CERROJAZO A LA HOSTELERÍA

El coordinador del Programa de Vigilancia y Control de Osakidetza ha defendido la decisión de cerrar la actividad del sector de la hostelería como medida preventiva frente a posibles contagios, una restricción que ha sido muy criticada por los empresarios del sector, que niegan que sus establecimientos sean un foco de infecciones por covid.

Garitano ha explicado que es "muy difícil" determinar con exactitud en cada caso dónde se ha producido el contagio, aunque ha destacado que existen numerosas "evidencias" de que la mayor parte de los contagios se producen en espacios o situaciones en los que se juntan grupos de personas.

De esa forma, ha indicado que el Gobierno Vasco y Osakidetza están adoptando decisiones "acordes" a esa realidad, con el fin de reducir los agrupamientos de personas. En el caso concreto del cierre de la hostelería, ha explicado que --al igual que el resto-- la eficacia de esta medida no se puede analizar de forma aislada, sino que ha de evaluarse junto al resto de decisiones adoptadas para frenar la expansión de la pandemia.

Garitano, en todo caso, se ha mostrado "esperanzado" respecto a los efectos que puede tener esta restricción en la lucha contra el avance de la pandemia, dado que se trata de una medida "muy importante" en la lucha contra el coronavirus.

En su intervención, también ha repasado los principales datos sobre la evolución de la pandemia entre el viernes y el domingo pasados. En dicho periodo, se efectuaron 38.498 pruebas diagnósticas, en las que se detectaron 3.867 positivos. De los nuevos casos de coronavirus, 1.870 correspondieron a Bizkaia, mientras que 1.639 se detectaron en Gipuzkoa y 325, en Álava. El resto, corresponden a personas con residencia desconocida o fuera de la comunidad autónoma.

A su vez, la tasa acumulada de incidencia del coronavirus en los últimos 14 días se sitúa en 810,68 casos por cada 100.000 habitantes, cuando hace una semana era de 693,14.

13.000 PERSONAS CON INFECCIÓN ACTIVA

En la actualidad, en Euskadi hay 12.961 personas con la infección por coronavirus en fase activa, mientras que el número de personas aisladas por motivos preventivos es prácticamente el cuádruple de dicha cifra. Entre las personas con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años, hay 1.654 con la infección en fase activa, y 3.649 permanecen en aislamiento.

Por otra parte, Garitano ha anunciado que Euskadi participará esta semana en la cuarta fase del estudio de seroprevalencia impulsado por el Ministerio de Sanidad. A través de este estudio se trata de conocer el porcentaje de la población que tiene anticuerpos de coronavirus, así como la evolución de los mismos y los factores asociados a dicha evolución.

El Servicio Vasco de Salud llamará a participar en esta nueva ronda a los cerca de 4.900 hogares que fueron seleccionados para la fase anterior, con el fin de que --si así lo desean-- se sometan a una prueba rápida de anticuerpos.

El responsable de Vigilancia y Control de Osakidetza ha dado a conocer los resultados de los cribados efectuados en Hernani, Santurtzi y Basauri. En el caso de Hernani, se han detectado 51 positivos sobre las 2.989 pruebas analizadas. A su vez, en los 2.984 test llevados a cabo en Santurtzi se han registrado 43 positivos, mientras que de las 1.427 pruebas realizadas en Basauri, 22 han resultado positivas.

Respecto al cierre del centro educativo Nuestra Señora de Azitain, de Eibar (Gipuzkoa), Garitano ha explicado que la clausura de dicho centro no ha estado motivada por una decisión del Departamento de Salud, sino que responde a una medida adoptada por el propio centro por motivos organizativos, ante el número de docentes y alumnos que permanecen aislados por motivos preventivos para evitar posibles contagios.

LA ANSIADA VACUNA

Por otra parte, ha calificado de "muy prometedor" el anuncio de Pfizer y Biontech sobre que su vacuna frente a la covid-19 tiene una efectividad del 90%. Garitano ha explicado que esa tasa de efectividad es precisamente la que se requiere para que una vacuna tenga "impacto", y ha confiado en que las pruebas pendientes sobre ese fármaco "vayan en la misma línea".