Ortuzar: "No somos ni más ni menos, somos diferentes, una nación"

El lehendakari en funcions, Iñigo Urkullu, ha ganado el pulso mantenido al presidente Sánchez hasta el final, ya que ha conseguido fecha y acuerdo para pactar con Madrid la capacidad de endeudamiento de Euskadi, es por ello que ha acudido finalmente a la Conferencia de Presidentes. Un acuerdo que se ha cerrado horas antes entre los gobiernos central y vasco para que el País Vasco se endeude hasta 1.700 millones extra. La previsión del agujero era de 2.000 millones pero el buen comportamiento de junio apunta a una pequeña mejora de las previsiones.

EVITAR RECORTES

Esa cifra se pactará en la Comisión mixta que se celebrará en la primera quincena de septiembre, además se ha acordado poder revisarla si hay cambios y también incluir en el pacto a las tres Diputaciones forales, para que puedan ser compensadas en caso de que la caída de recaudación se coma todos sus remanentes. El consejero de Hacienda Pero Apiazu ha estado al frente de estas negociaciones in extremis y ha asegurado que el pacto del déficit en un 2,6% y de la deuda en un 15,9% permite evitar "recortes y mantener los servicios públicos".

NACIÓN VASCA

El líder del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado que el no de Urkullu a la conferencia de presidentes se mantenía porque no había habido bilateralidad, algo que se ha subsanado. Y es que destaca que Euskadi no es una comunidad autónoma más, es diferente, una nación. "No somos ni más ni menos que nadie, pero somos diferentes porque nos sentimos diferentes y porque el ordenamiento jurídico dice que somos diferentes. Somos una nación que, en virtud de un pacto político y de un ordenamiento jurídico que va desde la Constitución hasta el Estatuto de Gernika, pasando por la Ley del Concierto Económico, tiene un régimen especial de autogobierno", ha explicado en el acto de celebración del 125 aniversario del PNV en Bilbao.

URKULLU PIDE RESPETO

En su intervención en la Conferencia de Presidentes Urkullu ha destacado que en San Millán de la Cogolla se encontraron los primeros escritos en euskrea para resaltar la singularidad vasca para la que ha pedido respeto. La líder del PSE, Idoia Mendia, le acusa de haber "sobreactuado", la secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, considera que ha sido una pura" escenificación".