Olentzero y Mari Domingi reparten regalos y mucha ilsuión esta noche en Euskadi

Esta tarde no habrá cabalgatas en Euskadi pero la magia de Olentzero y Mari Domingi no faltarán en forma de espectáculo en las tres capitales. Desde ayer reparten ilusión y canciones en distintos espectáculos. Es el pabellón de Mendizorrotza el que acoge‘Hator, hator Olentzero eta Mari Domingi’, un show en el que no falta la música, el baile, las canciones y la ilusión, con la participación de la Academia Municipal de Folklore y la Comparsa de Gigantes de Vitoria-Gasteiz. El último pase de las 5:30 podrá será retransmitido por streaming.

En Bilbao es el Teatro Arriaga en el que se representa un espectáculo, junto a su séquito de cuento. El dinero recaudado a través de las entradas, con un precio de dos euros, irá destinada a la asociación de padres y madres de niños con cáncer de Bizkaia, Aspanovas. También en San Sebastián Olentzero y Mari Domingi visitarán la ciudad de una manera especial. Con un show en el Teatro Principal.

Los niños saben que este año la pandemia no impedirá que Olentezero y Mari Domingi les dejen regalos esta noche. Están muy ilsuionados y nerviosos. Escucha sus deseos y sensaciones aquí, en Cope País Vasco desde donde te deseamos Feliz Navidad.