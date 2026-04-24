Olaia Lucas y Agurne Sampedro, doctoras: "La calidad de vida tiende a ser mayor cuando las personas son capaces de tratarse con amabilidad a sí mismas y se sienten mentalmente ágiles"

Las personas en situación de dependencia y las personas cuidadoras protagonizan 'Begiraleak', un programa de rehabilitación cognitiva de los cuidados desarrollado por la Universidad de Deusto y la Diputación Foral de Bizkaia.

'Begiraleak', destaca la diputada de acción social, Amaia Antxustegi, permite investigar nuevas realidades, evaluar el impacto de las intervenciones y mejorar de forma continua el trabajo que se desarrolla en los centros Etxetic y en el acompañamiento a las familias.

Una iniciativa tras la que están las doctoras Olaia Lucas y Agurne Sampedro, del equipo de Neuropsicología de los Trastornos Médicos Severos de la Universidad de Deusto, que resaltan que la iniciativa cuenta con una duración total de 12 semanas y se encuentra actualmente implantada en los centros etxeTIC de Etxebarri, Karmelo, Estartetxe, Sestao Barria y Bizigura.

Subrayan que factores como la capacidad de reconocer emociones, la fatiga, la ansiedad, la depresión, la autocompasión y el apoyo social percibido "se asocian de manera estrecha con la calidad de vida", por lo que, aseguran, "la calidad de vida tiende a ser mayor cuando las personas son capaces de tratarse con amabilidad a sí mismas y se sienten mentalmente ágiles, se encuentran mentalmente o emocionalmente estables, reciben un apoyo social en su entorno y son capaces de comprender".

Carlos Molina Begiraleak

mejora de la calidad de vida

"Lo que estamos viendo es que las personas que participan en esta intervención mejoran su calidad de vida, perciben una mayor satisfacción con la salud y con las relaciones personales. También aumentan y mejoran en cognición social, el dominio que nos da la habilidad de podernos relacionar con otras personas, en la empatía y en reconocer emociones, que es algo muy relevante también para nuestras interacciones sociales y nuestro día a día", añade Olaia.

En la iniciativa han participado Vega Vargas y Aquilino Larrazabal, persona cuidadora y usuario del centro etxeTIC de Sestao, quienes comparten los beneficios percibidos. "Antes no te comunicabas con nadie, y ahora ya entras en una conversación con todos", comenta Aquilino, mientras que Vega agradece haber aprendido a "estar más presente en la comunicación con la otra persona, más empática, reconocer emociones que igual obviabas en otro momento. Estar presente cuando estás con alguien es algo que llega a la otra persona y te llega a ti".

rehabilitación cognitiva

El objetivo principal de 'Begiraleak' es "mejorar calidad de vida" de personas mayores de 65 en situación de dependencia mediante una intervención basada en la rehabilitación cognitiva a través de ejercicios semanales en los centros tanto para usuarios (tres veces por semana) como para personas cuidadoras (una sesión por semana).

Dichos ejercicios trabajan durante 90 minutos diversos aspectos, como la atención, la memoria, el lenguaje y la orientación, para evaluar la agilidad mental y la velocidad de procesamiento".

Las doctoras pretenden conocer "qué variables se relacionan con la mejora de la calidad de vida", por lo que recolectarán biomarcadores (orina y sangre) para ver no solo qué variables psicológicas influyen, sino también qué factores biológicos se ven implicados.