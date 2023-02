Oftalmólogos alertan del riesgo de llevar lentillas de colores estos carnavales

Las lentillas de colores se han puesto de moda como parte del disfraz, un uso que ha hecho saltar las alarmas de los oftalmólogos. Y es que los especialistas recomiendan prudencia al utilizar estas lentes de contacto cosméticas, por el riesgo que suponen para la salud ocular. El motivo no es otro que el desconocimiento de los cuidados y el mantenimiento que requiere este complemento de carnaval. Y ese desconocimiento puede provocar infecciones en la córnea, inflamación y, en los casos más graves, incluso pérdida de la visión.

En general, las lentes de contacto requieren de una serie de cuidados que quien las utiliza de manera esporádica no conoce. No pueden hacernos olvidar los cuidados que se deben aplicar al utilizarlas y los riesgos que entrañan, sobre todo cuando estas no están homologadas ni expendidas por un profesional. "Las lentes cosméticas exigen el mismo nivel de atención y consideración que las lentes de contacto por problemas de visión, dado que se puede causar un daño ocular permanente por su mal uso o por un mal mantenimiento. Cualquier lente de contacto es un dispositivo que necesita ‘receta médica’ y un ajuste e indicaciones adecuadas por parte de un profesional del cuidado de la vista", indica, la experta.

Miles de usuarios compran las lentillas por internet sin el consejo de un profesional médico que le informe sobe la lentilla que más le conviene y le dé pautas de utilización y mantenimiento, gestos básicos para cualquier persona que quiera usar este tipo de productos. "Hay quien las vende y los usa como si fuesen cosméticos y no lo son", apunta la doctora Urrestarazu

Cuidado con el maquillaje

Además, hay que tener en cuenta que los productos cosméticos que se utilizan en Carnavales para las caracterizaciones de los personajes pueden dañar los ojos y párpados. Es más, el uso de maquillaje en portadores de lentes de contacto puede acarrear síntomas como el ojo seco y molestias mientras se llevan puestas. "Este uso supone un riesgo potencial de contaminación al contacto con la superficie ocular y la película lagrimal", asegura.

La especialista aconseja "retirar las lentillas antes de desmaquillarse y manipularlas con las manos limpias sin restos de cremas hidratantes, que también pueden quedar adheridos a la superficie".

Los daños pueden ir desde la simple irritación hasta un daño mecánico por traumatismo directo de la córnea, pasando por infecciones motivadas por la contaminación de los cosméticos. La lista de los posibles riesgos continúa con alergias; intoxicación por metales pesados como el plomo o el cadmio; alteración en la calidad de la lágrima; y otros problemas derivados de la utilización de extensiones de pestañas o el tinte de las mismas.