Odón Elorza admite que le "está costando" conseguir los avales para las primarias

El ex alcalde de San Sebastián,Odón Elorza, ha admitido este viernes que le "está costando" lograr los 55 avales necesarios para poder formalizar su candidatura a las primarias que le permitirían disputar con la portavoz socialista en el ayuntamiento de San Sebastián, Marisol Garmendia, la candidatura del PSE a la alcaldía de cara a las próximas elecciones municipales. Elorza ha asegurado que su equipo trabaja "cada día para conseguir más avales", a pesar de que él, a diferencia de su competidora, no ha partido desde el inicio del proceso con la garantía de 57 avales. Reconoce que no está siendo una "tarea fácil y que lo tenía previsto" aunque espera obtener los avales necesarios de aquí al martes, cuando finaliza el plazo.

Odón Elorza ha señalado que a lo largo de estos días está teniendo reuniones con la militancia socialista donostiarra en Altza o en el centro, donde hoy mismo celebrará un encuentro, mientras que el sábado tendrá otro en Intxaurrondo y el domingo otro más con jóvenes. Ha señalado que algunos afiliados están presentando ya su aval "motu propio" en cada una de las tres sedes en las que se llevarán a cabo las votaciones, mientras que él mismo o alguno de sus colaboradores se encargan de la recogida de otros, aunque también es posible formalizarlos por internet a través de una plataforma específica.

Finalmente Elorza se ha mostrado partidario de fomentar en todo el Partido Socialista "la cultura de la participación y la democracia interna" y ha asegurado que "las cosas van bien, creo que podemos conseguir que el proceso en San Sebastián sea un proceso de primarias ejemplar, un proceso democrático de participación ejemplar y en ello estamos todos".