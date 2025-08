El obispo de Vitoria, en el Día de La Blanca: "No se justifica el asedio de hambre y muerte a Gaza"

En la homilía durante la misa en honor a la Virgen Blanca, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha pedido, ante las autoridades y los feligreses en el Día Grande de la ciudad, trabajar por la “paz” en Gaza. "El injusto y brutal ataque terrorista del 7 de octubre contra ciudadanos israelíes no justifica el asedio de hambre y muerte que sufren los gazaties día tras día".

También ha tenido presente el sufrimiento en Ucrania, Nigeria, Camerún, Sudán, Etiopía, Yemen y otras tantas regiones de África y Asia. "Oremos por el fin de estas guerras y colaboremos, en la medida de nuestras posibilidades, con proyectos humanitarios en estas zonas. Con todas nuestras fuerzas, queremos la paz en el mundo", ha señalado en la Iglesia de San Miguel. En este templo, la Virgen Blanca, en su hornacina, ha recibido la ofrenda floral de las cuadrillas de blusas y neskas desde las 9 de la mañana.

COPE EUSKADI Ofrenda floral a la Virgen Blanca de los Blusas y las Neskas de Vitoria

El tesoro de los abuelos

En referencia a nuestro país, lo describe “crispado, dividido”, con un diálogo a veces sustituido por el “insulto”. El obispo de Vitoria ha lamentado que el “egoísmo crece” y nos hace olvidar a los más vulnerables.

En particular, se ha referido a las personas mayores: “Nos duele saber que, en Vitoria, cerca de un 40 % de los mayores de 75 años viven solos, y muchos no tienen redes familiares activas. Pasan días sin hablar con nadie”.

A partir de ahí, ha defendido que “los abuelos y abuelas son un tesoro, puente entre generaciones, testigos de una vida más sencilla, más orante, más cercana y mucho más feliz y con sentido”. Para después plantear: “¿por qué no abrir más espacios donde mayores y jóvenes se escuchen y se comprendan?".

Autoridades de Vitoria en la misa de la Virgen Blanca

CON EL PAPA EN ROMA: "FORTALEZA FÍSICA Y ESPIRITUAL"

Antes de la misa celebrada a las 10:30 de la mañana, el obispo, recién llegado de Roma tras participar en el Jubileo Mundial de la Juventud con el Papa León XIV, ha destacado en una entrevista en COPE la experiencia vivida por ciento de miles de jóvenes de 146 países: “un espectáculo de fe y emoción, marcado por el mensaje cálido y profundo del Papa”.

El obispo también ha elogiado la fortaleza “física” y espiritual” del pontífice, quien “subió una escalinata con la cruz durante la vigilia”, demostrando una vitalidad que “se refleja en su liderazgo”.

En la mirada más cercana, tras haber recorrido barrios de Vitoria como Lakua, Aranbizkarra y Sansomendi, el obispo dice haber constatado la fidelidad de las personas mayores, pero también que hay una interrupción de la transmisión de la fe. No obstante, ve esperanza en los niños, adolescentes y jóvenes que, en parroquias, colegios y familias, viven una fe profunda.

Rodajes en iglesias: "no son un hangar donde comer chistorra"

COPE EUSKADI Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria

El obispo no ha esquivado la controversia sobre el rodaje de películas, como la del “Sacamantecas”, en espacios eclesiales. Elizalde ha lamentado que la “secularización” lleva a ver las iglesias como simples escenarios, "se pueden ver como un hangar donde comer chistorras y pancetas", y no como lo que son, espacios sagrados para "orar".

Elizalde, ha explicado, que la labor de la Diócesis es "preservar estos espacios" y, aunque "quiere favorecer a Álava" y sus posibilidades cinematográficas, "no a cualquier precio". Su conclusión, que tras "revisar los guiones", y después de ver si se encuentran "contenidos incompatibles con la fe", será la Diócesis la que diga "sí o no". "Es la propietaria de los edificios y no puede traicionar la fe de su gente. Los criterios están ahí, desde el respeto enorme a nuestras instituciones y con una relación cordial, buena, afable y afectiva".

tasa de basura: "la gente reza y se va"

Sobre la nueva tasa de basura actualizada por el Ayuntamiento que podrá duplicar su coste en algunos casos, según los metros cuadrados y su uso, Elizalde ha pedido una aplicación distinta para las parroquias. “La Diócesis ha presentado una reclamación, que no es visceral ni envenenada".

"No estamos de acuerdo con el criterio de metros cuadrados, debería cambiarse", ya que las parroquias no generan basura como un edificio de vecinos. "A la parroquia la gente acude, reza y se va. Estamos en una espera pacífica, con la seguridad de que habrá una respuesta razonable”.