El obispo de Vitoria anima a repensar la vida y actualizar la fe en la Cuaresma

El obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, propone “ahondar en la conversión personal, pastoral y eclesial” en la carta que dirigido a los cristianos de cara a la Cuaresma que comienza hoy con la tradicional imposición de la ceniza. En la misiva, el obispo anima a “caminar juntos” ante los retos del futuro donde “la sociedad necesita más que nunca luz ante tanta oscuridad”. Elizalde plantea estos 40 días como una oportunidad “para repensar la vida, actualizar la fe y tener presente a quienes sufren”. Por ello, se hace eco del mensaje del Papa quien pide “profundizar en la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor”, llamando a reconciliarnos con Dios mediante el sacramento del perdón.

“Sacudir nuestra modorra”

“La Pascua de Jesús no es un acontecimiento del pasado sino actual, que nos permite mirar a Cristo en tantas personas que sufren” recuerda el Papa. Para el obispo de Vitoria, el Papa acierta cuando nos pide “sacudir nuestra modorra” e “impulsar un diálogo abierto y sincero con Dios”. El Papa también denuncia las “numerosas víctimas inocentes de las guerras, de los abusos contra la vida tanto del no nacido como del anciano, de las múltiples formas de violencia, de los desastres medioambientales, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de personas en todas sus formas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría” y por ello recuerda que es importante compartir y no acumular.

Agenda: Ceniza, retiros y convivencias

En este sentido, Elizalde insiste en que “en nuestra sociedad también hay abusos de todo tipo y no podemos mirar a otro lado” por lo que pide que en Cuaresma “repensemos nuestra forma de contribuir a un mundo más humano”. Hoy, en toda la Diócesis de Vitoria se celebrarán eucaristías por la mañana y por la tarde donde los sacerdotes impondrán la ceniza como símbolo de conversión. Además, desde el Obispado se anima a todo aquel que quiera a participar de la agenda de retiros, ejercicios espirituales, convivencias y demás convocatorias organizadas por parroquias, colegios, comunidades de religiosos y organismos diocesanos para adentrarse en este nuevo tiempo litúrgico.