El nuevo Estatuto vasco incluye el derecho a decidir “pactado”

El grupo de expertos juristas designado por los cinco grupos del Parlamento vasco entregarán el próximo lunes 2 de diciembre un texto articulado de nuevo Estatuto con muchas divergencias en el capítulo más complicado, el relativo al derecho a decidir. Según una filtración a Nahiz, el PNV plantea que el derecho a decidir ha de pactarse con el Estado. Parecida postura mantiene Podemos, ya que sin hablar de pueblo vasco, como hacen los jeltzales, defiende el “derecho de la ciudadanía a expresar su voluntad” de forma legal y acordada. EHB, sin embargo, defiende la unilateralidad al conceder a las instituciones vascas “la potestad de gestionar consultas y reféndums”.

Rechazo del PSE

El PSE plantea eliminar el capítulo del derecho a decidir porque “puede poner en riesgo el consenso alcanzado” en el resto de capítulos. Y el PP no registra ningún texto al considerar que este apartado desborda la legalidad. Los expertos entregarán el próximo lunes al letrado mayor del Parlamento vasco el borrador de nuevo Estatuto en un acto discreto, sin declaraciones, y tras una última reunión. Después comenzará una tramitación parlamentaria en la que los grupos realizarán sus aportaciones.

El PP extraña a Ibarretxe

En el pleno de control al Gobierno celebrado hoy en la Cámara vasca, el líder de los populares, Alfonso Alonso, tras bromear con el perfil moderado que mostró ayer Joseba Egibar, al asegurar que “hoy viene con cazadora de cuera para no parecer flojo”, ha advertido de que el nuevo Estatuto llevará al mismo “callejón sin salida que el Plan Ibarretxe”. “Nos lleva a una fractura social y no ensancha el acuerdo”, ha añadido Alonso, quien dice echar en falta a Ibarretxe porque “al menos no nos engañaba”. El lehendakari, Íñigo Urrkullu, ha replicado que el nuevo Estatuto aborda un “nuevo marco de convivencia” no el derecho a decidir y pide “modular sentimientos, aplicar realismo y acercar posturas” para ampliar los consensos en el trabajo que proseguirá ahora en la Cámara vasca.