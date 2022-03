Nuevas huelgas en Osakidetza el 8 de abril y el 16 de mayo

Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, UGT, ESK y Satse han convocado dos nuevas jornadas de huelga ante el "absoluto inmovilismo y la nula voluntad negociadora" del Departamento de Salud. Las movilizaciones están previstas para el 8 de abril, en el conjunto de la atención primaria y el 16 de mayo en toda la red de hospitales y en salud mental.

En una rueda de prensa en Bilbao, los sindicatos han dado a conocer estas dos nuevas movilizaciones un mes después de su último paro y, paralelamente, han anunciado la convocatoria de otras cuatro jornadas de huelga en el Centro Vasco de transfusiones y Tejidos Humanos del 19 al 22 de abril.

Amaia Mayor, del Sindicato de Enfermería de Euskadi (Satse), y Esther Saavedra, de ELA, han leído en nombre de las seis centrales sindicales un comunicado conjunto en euskera y castellano donde han lamentado, que un mes después de su última jornada de huelga en todos los ámbitos de Osakidetza, la Dirección del Departamento de Salud "no ha dado ni un solo paso para revertir la grave situación que atraviesa el sistema sanitario público" debido a unas altas tasas de temporalidad y a una falta de personal, que dificultan una atención digna a los pacientes.

Tras hacer un llamamiento a una negociación "real y con contenidos", han criticado al Departamento de Salud, por no dar "pasos adelante" para dotar de contenidos la mesa sectorial y han acordado continuar con sus protestas.

A su juicio, resulta "más que evidente que nunca" que, más allá de la pura propaganda, "no existe voluntad alguna de avanzar y de mejorar las condiciones laborales de la plantilla. Y, "sin condiciones laborales dignas, no hay servicio sanitario de calidad".

Por si esto fuera poco, ambas portavoces han acusado a Osakidetza de "no dar la cara y atrincherarse detrás de una Mesa Sectorial en vía muerta, devaluada y sin contenido alguno que además, y a pesar de que incluso ha finalizado la emergencia sanitaria, se empeña en celebrar de manera telemática para esconderse tras una pantalla".

Única mesa telemática





Los sindicatos han recordado que la mesa sectorial de Osakidetza, es "la única" de la Función Pública que no ha recuperado la presencialidad de sus reuniones, dos años de pandemia después. Esa decisión, en su opinión, "forma parte del respeto que la Dirección de Osakidetza tiene a la representación de sus trabajadores y es toda una declaración de intenciones".

Los sindicatos han detallado que, actualmente, confluyen en Osakidetza "numerosos" conflictos abiertos, desde hospitales a centros de salud de los tres territorios que dan, han remarcado, "la justa medida del nivel de hartazgo al que ha llegado la plantilla".

Tal y como han criticado, todos esos conflictos llevan meses, e incluso años abiertos, en los cuales, en muchos casos, se han secundado ya varias jornadas de huelga y, sin embargo, "no existe, por parte de Osakidetza, ninguna intención de solucionarlos".

Tras reclamar un negociación real y con contenidos, han advertido al Departamento que no van a tolerar "chantajes ni actos propagandísticos" que, curiosamente, coinciden muchas veces con las fechas de las movilizaciones anunciadas y que, a su parecer, es la estrategia que está siguiendo la dirección en todo el conflicto.

Como ejemplo de esa actitud "propagandística" han citado el anuncio de la convocatoria de una OPE "OPE raquítica, de apenas 1.611 plazas, para una plantilla en la que hace apenas un año había más de 24.600 temporales, casi 6 de cada 10", algo que, en su opinión, difícilmente va a servir para atajar esas altas tasas de temporalidad.

Colapso en la atención primaria





Los sindicatos han explicado que han vuelto a convocar la primera jornada de huelga el 8 de abril, centrada en la Atención Primaria y por separado, porque este servicio soporta las consecuencias de un "desmantelamiento que dura ya más de una década" y que ha colocado a este nivel asistencial en una situación de "desbordamiento sistemático, situación que en determinados periodos llega al colapso".

En su análisis han advertido de que está en juego el futuro de la atención primaria porque, en los próximos años, "si no se adoptan medidas urgentes, la situación va a empeorar debido al alto número de jubilaciones que se van a producir".

Las centrales sindicales han concluido que, desde su perspectiva, "a la vista está que la movilización es la única herramienta que logra mover mínimamente a Osakidetza" ya que, en la medida en que la intensidad de las mismas decae, la respuesta de la Dirección es "el más absoluto inmovilismo" han criticado.

Finalmente y, una vez más, han hecho un llamamiento a la negociación previo a estas convocatorias y han vuelto a emplazar a la Dirección de Osakidetza a negociar y "reconducir la situación".

En todo caso, han advertido nuevamente a Osakidetza que no van a tolerar "chantajes ni actos propagandísticos" porque exigen una negociación con contenidos que fructifique en "soluciones y mejoras concretas". Si no se dan pasos en ese sentido, han vuelto, de nuevo, a reiterar su intención de no volver a participar en la Mesa Sectorial y continuar con sus movilizaciones.