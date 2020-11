Nuevas ayudas económicas para la hostelería y el comercio donostiarra para impulsar la venta online.

El ayuntamiento de San Sebastian ha puesto en marcha una nueva partida de ayudas económicas de 300.000 euros destinadas a la reactivación económica del comercio y la hostelería, complementarias con las ayudas directas anunciadas por el Gobierno Vasco. Cada establecimiento podrá obtener 4.000 euros como máximo para la digitalización de sus comercios y la venta online y para poder ofrecer un servicio "take away", con ayudas económicas destinadas a la colocación de los elementos que exige la normativa sanitaria, tales como las mamparas separadoras. En concreto cada establecimiento podrá obtener 3.000 euros para impulsar el negocio online y 1.000 euros adicionales para adaptar sus locales al servicio "take away".

Esta línea de ayudas forma parte de la segunda fase del Plan de Reactivación Económica de San Sebastián que tiene como objetivo paliar las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia, dotado con algo más de 5 millones de euros. Las ayudas podrán solicitarse inmediatamente para garantizar la venta online desde principios de diciembre a través de una plataforma digital, que les permita a hosteleros y comerciantes salvar la campaña de Navidad. La edil de Impulso Económico, Marisol Garmendia, ha subrayado este viernes que para recibir estas ayudas, los establecimientos deberá realizar las inversiones subvencionables desde el pasado 14 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2020.

Finalmente la edil de Impulso Económico, Marisol Garmendia, ha apelado a la "solidaridad y responsabilidad cívica" de los propietarios de los locales para que, ante la existencia de alquileres "desorbitados", acuerden rebajas con los inquilinos ya que "estos alquileres suponen una grave carga para la hostelería y el comercio donostiarra en la situación actual".