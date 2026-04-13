Nace HaurSare: la red pionera de paliativos pediátricos que garantiza la atención 24/7 en Euskadi

Euskadi ha dado un paso fundamental en la atención a los niños con enfermedades graves con la creación de HaurSare, una nueva red integral de cuidados paliativos pediátricos y cronicidad compleja impulsada por Osakidetza. La iniciativa, que garantiza una atención 24 horas al día, los 7 días de la semana, responde a las demandas de familias y profesionales que denunciaban la falta de cobertura fuera del horario de trabajo.

El despliegue de Osakidetza prevé una red de 16 enfermeras gestoras de casos en cronicidad compleja y cuidados paliativos pediátricos para reforzar la capacidad de seguimiento, apoyo y acompañamiento a lo largo de todo el proceso de enfermedad.

Naomi Hasson, enfermera y presidenta de la Sociedad Científica de Cuidados Paliativos del País Vasco, ha calificado en Cope Euskadi la noticia como "una maravilla" y un "impulso" para la especialidad. Sin embargo, ha señalado que están "expectantes" por ver cómo "lo que en papel suena muy bien se va a ir trasladando a la práctica". Hasson también ha expresado su deseo de que ocurra "algo parecido" para los adultos, ya que "hay muchas personas muriendo y con necesidades y cuidados paliativos en Euskadi".

Un derecho sin horarios

La creación de esta red coincide con la reciente aprobación de la nueva estrategia nacional de cuidados paliativos, que se plantea como un derecho al margen de la patología o el lugar de residencia. Este nuevo enfoque amplía la estimación de personas con necesidades paliativas a lo largo de su vida del 1% al 1,6% de la población. Hasson celebra que se empiece a mirar más allá de los últimos seis meses de vida o de las enfermedades oncológicas.

Hay que impulsar una ley de cuidados paliativos, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es dotar de recursos" Naomi Hasson, presidenta de la Sociedad Científica de Cuidados Paliativos del País Vasco

Para la experta, es fundamental que el sistema entienda que "el acompañamiento no tiene horarios", ya que la persona vive su enfermedad las 24 horas del día. Por ello, insiste en que el verdadero reto es pasar del papel a los hechos. "Hay que impulsar una ley de cuidados paliativos, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es dotar de recursos", ha afirmado.

El poder de la comunidad

Hasson defiende que el cuidado al final de la vida no es solo responsabilidad de los profesionales sanitarios, sino de toda la sociedad. En este sentido, ha destacado que la nueva estrategia nacional ponga énfasis en la construcción de comunidades compasivas como una buena práctica. Según la experta, el modelo biomédico ha provocado que "la propia sociedad se ha dejado de confiar en sí mismo para poder acompañar el sufrimiento del otro".

Las personas nos merecemos ser felices, incluso cuando la muerte nos toca la puerta" Naomi Hasson, presidenta de la Sociedad Científica de Cuidados Paliativos del País Vasco

El objetivo de este enfoque comunitario es devolver a la ciudadanía un papel activo en el acompañamiento, volviendo a los valores de siempre. "Las personas nos merecemos ser felices, incluso cuando la muerte nos toca la puerta", ha explicado Naomi Hasson. Se trata de que los vecinos y el entorno más cercano se impliquen en sostener a quienes sufren para que puedan vivir la última etapa "con un cierto bienestar".

Acciones comunitarias de duelo en Getxo

Un ejemplo práctico de este modelo es el proyecto Getxo Zurekin, impulsado por la propia Hasson en Getxo. Esta comunidad compasiva, vinculada a los trabajadores sociales del municipio, ha creado grupos de duelo, espacios para combatir la soledad no deseada y formación para cuidadores. La idea es tejer una "red sociosanitario comunitaria" que conecte todos los recursos disponibles para que la experiencia de vida, "sea lo más bonito dentro de la tragedia y el dolor que haya".