Nace Ekekei Komedy , una asociación de cómicos que ofrece " Open Mic "

Algunos de los cómicos y cómicas que forman parte de esta nueva asociación trabajan cada día en labores muy distintas que no hacen ni sospechar que pueden, en otro entorno, hacernos pasar un rato muy agradable con sus monólogos y actuaciones.

Viven y trabajan entre nosotros, algunos confiesan que hace tiempo no se hubieran visto capaces de ponerse ante el público pero lo han conseguido y se han asociado para ofrecernos la oportunidad de disfrutar de ellos y ... con ellos, porque brindan un espectáculo abierto a quien desee participar. Han creado la asociación porque veían que no existía ninguna en Euskadi que tratase de fomentar la comedia de monólogos y quieren difundir y dar la oportunidad a que las personas que quieran probar el escenario no se tengan que ir lejos a hacerlo.



La asociación de cómicos y cómicas Ekekei Komedy , cuyo presidente, Jorge Loza, ha sido a su vez profesor de bastantes de los asociados, es una puerta abierta a todos aquellos que tengan el "gusanillo " de la comedia, como dice Jorge Loza , que se formó en Madrid y tiene ya una amplia trayectoria. Su ilusión era traer al País Vasco lo que había aprendido en la capital y por ello aunque continúa impartiendo clases todos los lunes en Madrid, también da cursos el resto de la semana en Vitoria-Gasteiz ( en la Sala Baratza ).



La presentación en público de la asociación tendrá lugar el próximo viernes 27 de septiembre en Abisinia, c/ Kutxa 2, a las 20:00 h, con entrada libre. Allí Jorge Loza presentará el proyecto y los objetivos de la nueva asociación y dará paso a la actuación de otro profesional destacado, el cómico y guionista Mikel Bermejo.



Y a partir de ese día, la asociación estará presente en este mismo local, Abisinia, los primeros miércoles de cada mes con el formato "OPEN MIC", donde el micrófono estará abierto para los integrantes de la asociación, que irán ofreciendo sus monólogos y para toda aquella persona que se anime a compartir su espectáculo y se inscriba previamente poniéndose en contacto con la asociación a través de las redes sociales ( Ekekei Komedy ).

Este formato sirve a los cómicos y cómicas como laboratorio para comprobar si su material " funciona ". Cada miércoles unos 4 artistas saldrán a escena durante más o menos 8 minutos.

También nos cuentan desde la asociación que se está planificando con el local vitoriano " The Garage " ( plaza San Antón 5 ) ofrecer un espectáculo un viernes al mes.