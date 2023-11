Murga recurda, en el 40 cumplaños de Osakidetza, la llegada del covid como una "película de zombis"

En cuatro décadas que ahora cumple Osakidetza la prueba de fuego, lo que casi le rasga las costuras, ha sido la pandemia. El covid entró a España por Vitoria y se propagó por el hospital de Txagorritxu como un "tsunami". La consejera de Salud del Gobierno vacso que tuvo que lidiar con ello, Nekane Murga, lo ha recordado como una "película de zombis".

"Ese día te das cuenta de que ha llegado y no solo entre población de riesgo (...) Dimos una gran respuesta, pero no puedo olvidar momentos como cuando me dijeron que se moría el primer sanitario o recordar a mis compañeros con sacos de basura", ha señalado Murga conmovida y arropada por aplausos.





Sin nombre ni referentes en los orígenes





A Nekane Murga, que fue la primera mujer en el cargo, le sucedió la actual consejera Gotzone Sagardui, que ha defendido que Osakidetza está hoy "fuerte" a pesar de la pandemia. A sus orígenes se ha referido el segundo titular de Salud del Gobierno vasco, Ángel Larrañaga, cuando no había apenas referentes de sistemas públicos sanitarios y todo eran servicios sin unificar.

"No teníamos ni el nombre. Fuimos a Londres para ver como funcionaba el servico sanitario de salud porque no había ni en Francia ni en Almenia (...) Yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos del autogobierno vasco", ha señalado.





Medicina social





Diez son los consejeros que ha tenido Osakidetza, dos fallecidos, Jesús Javier Aguirre -el primero- e Iñaki Azkuna. Todos del PNV salvo dos socialistas, Jose Manuel Freire y Rafael Bengoa, que han defendido el concepto de "medicina social".

Junto al repaso por estos 40 años el recuerdo del momento actual de conflictividad que vive ahora la organización en las palabras del lehekendari, Íñigo Urkullu, que ha cerrado el acto agradeciendo la entrega de los trabajadores, pero advirtiendo que no caben "exigencias desmedidas ni catastrofismos".

Ante los 600 invitados que hasn adistido al Palacio de Congresos Europa de Vitoria, Urkullu ha señalado que Osakidetza es el "bien más preciado" y que debe adecuarse a las "nuevas exigencias".