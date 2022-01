Multa de 6.000 euros por los incumplimientos sanitarios en los conciertos de La Polla Records en Vitoria

El Gobierno vacso ha impuesto la máxima sanción posible, 6.000 euros, a la promotora de conciertos Last Tour por incumplir la normativa sanitaria para hacer frente al covid en las actuaciones que el grupo La Polla Records celebró a mediados de diciembre en Vitoria. Los inspectores constataron que no se exigió en la entrada el pasaporte covid y que parte del público no usó mascarillas.

El Departamento vasco de Salud recuerda que en esas fechas, Euskadi se encontraba en situación de emergencia sanitaria, por lo que ha aplicado el procedimiento sancionador contemplado en la legislación sobre la gestión de la pandemia y ha impuesto sendas multas de 3.000 euros por cada concierto.

Estas dos actuaciones se celebraron los pasados días 17 y 18 de diciembre en el Pabellón Buesa Arena de Vitoria, dentro de la gira de despedida del grupo de punk alavés, tras más de 40 años sobre los escenarios.

Last Tour, promotora de festivales como el Askena Rock o el BBK live, no se ha pronunciado.

Sanción "justificada"

El consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha considerado que la multa "no tenemos que tormarla como ejemplarizante ni como exigüa, sencillamente es la que corresponde" en virtud a la ley. En opinión del alcalde de la capital alacesa, Gorka Urtaran, la sanción "está justificada". "Allí se vió que no se respetaron las normas de seguridad y se hizo apología a no cumplir esas medidas obligatorias", ha señalado.

Y es que el grupo llegó a interrumpir su actuación para dejar el escenario a dos representantes de la plataforma Bizitza -contraria al pasaporte covid y antivacunas- que leyeron un comunicado en que se afirmaban que este certificado sanitario es una medida de los gobiernos para "controlar" a la ciudadanía.