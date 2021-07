Monseñor Joseba Segura toma posesión como nuevo obispo de Bilbao

La ceremonia de ordenación episcopal del obispo de Bilbao ha tenido lugar esta mañana en la catedral de Santiago, en donde Monseñor Segura ha estado acompañado por más de 25 obispos, arzobispos y cardenales, 60 sacerdotes, y diáconos en representación del clero diocesano y el ministerio ordenado y varias personas que representaban a los diferentes estamentos diocesanos: laicado, religiosos, organizaciones, etc.

Nuncio del Papa





La celebración ha comenzado con las palabras del Nuncio dirigidas a Monseñor Segura y a la Asamblea. Tras la lectura de las letras apostólicas, el obispo de Bilbao se ha sentado en su cátedra y ha recogido el báculo de madera que perteneció al obispo auxiliar de Mons. Blázquez, D. Carmelo Etxenagusia. Una representación de los diversos ministerios y grupos comunitarios se ha acercado al Obispo para mostrarle su adhesión. Es de destacar la presencia en este momento de una familia latinoamericana y una mujer de la comunidad africana, dos realidades cada vez más notorias en la Diócesis de Bilbao.

Homilía centrada en la autoridad de Cristo





Don Joseba ha comenzado su homilía saludando a la comunidad cristiana de Bizkaia “que, en su gran diversidad, en la riqueza de sus ministerios y carismas, me acoge hoy con afecto como su obispo” y también al Nuncio del Santo Padre, Bernardito Auza, presente en la Toma de posesión “y, a través suyo, al Santo Padre, a mis hermanos obispos presentes y ausentes, a las autoridades aquí reunidas, mi agradecimiento más cordial que también se extiende a los representantes de las denominaciones cristianas hermanas que nos acompañan”.



El obispo Segura ha proseguido su intervención defendiendo que “No es posible defender hoy que esta vida, a pesar de su belleza y trascendencia, no es sino la antesala de otra más grande más allá de la muerte” y que quien comparte la autoridad de Cristo “no se enreda en análisis negativos sobre la situación social o sobre las debilidades de otras personas o grupos. Hace propuestas y las hace con convicción. Y pone su vida por delante. No pongamos demasiada energía en señalar las contradicciones y debilidades que observamos en otros, los signos de ignorancia, la desintegración de convicciones humanistas y los peligros varios que algunos análisis destacan”.



Con un mensaje positivo ha pedido que asumamos el reto de decir y hacer propuestas significativas para el mundo; con convicción, con autoridad, “busquemos modos y maneras de que nuestro mensaje llegue a nuevas personas”. También ha dicho que ‘cuando del dicho al hecho va un trecho’, se pierde credibilidad, “gastémonos entre la gente, -ha pedido- sin dar lecciones a nadie".

Acción de gracias





Al concluir la celebración, el nuevo obispo de Bilbao, emocionado, ha hablado de su familia y ha dado gracias a Dios “por tantas mujeres y hombres de generaciones previas, que nos han dado vida y fe, y así nos enseñaron lo que significaba luchar como creyentes, con sencillez y con valores profundos”. También ha transmitido sus sentimientos tras recibir el nombramiento y ha agradecido al Papa Francisco su confianza “en todo caso, el reto de acompañar a esta Iglesia de Bizkaia suena bastante más fácil que el gestionar el Vaticano con espíritu evangélico”.

Ceremonia marcada por las medidas anticovid





La ceremonia de este sábado ha visto limitada la presencia de asistentes (alrededor de 300) con motivo de la pandemia de la covid-19, con una reducción del aforo del templo al 60%. Entre los invitados se ha podido ver al alcalde de la capital vizcaína, Juan María Aburto, la presidenta de Juntas Generales, Ana Otadui, el subdelegado del gobierno, José Vicente Reyes, la directora de cultura de la Diputación de Bizkaia, Begoña de Ibarra Zuazo, y al vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, y presidente de COPE, Fernando Jiménez Barriocanal.



También ha habido representación de diferentes Iglesias entre los que han destacado un Pastor de la Iglesia Luterana de lengua alemana; un Pastor, de la Iglesia Evangélica y Vicepresidente del Consejo Evangélico del País Vasco; un sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Rumana; un sacerdote de la Iglesia grecocatólica, de rito oriental; y el presidente de la Federación Islámica del País Vasco.