"Moco de dragón, coliflores purulentas y patatas quejumbrosas"

Begoña Oro es una gran escritora sobre todo muy conocida por sus libros dedicados principalmente a un público infantil, aunque también ha publicado libros orientados a lectores juveniles y adultos y muchas más cosas. De tantos títulos publicados podríamos destacar: Pomelo y Limón (Premio Literatura Juvenil Gran Angular 2011) y Croquetas y Wasaps y la serie de éxito Misterios a domicilio. Ha trabajado como editora en Madrid y Barcelona y también en la difusión y comunicación editorial para fomentar la lectura, proyecto que le llevó a realizar talleres de lectura por Centroamérica. Y continúa con esta actividad de difusión mediante charlas y talleres dirigidos a públicos de todas las edades. Es autora de numerosas obras, y también ha escrito libros de texto y materiales de lectura. Ha traducido obras de escritoras de literatura infantil y juveniles y ha obtenido numerosos premios.

También es la autora de series tan destacadas como La pandilla de la ardilla, de la serie blanca del Barco de vapor , o Misterios a domicilio, el conejo Nico, y que ahora presenta su nuevo libro titulado MONSTERCHEF.

Esta tarde a las 6 va a estar en la librería Astrolibros de Vitoria-Gasteiz, pero antes se ha pasado por nuestros estudios de COPE Euskadi y nos ha dejado una entrevista que merece la pena escuchar. Que la disfrutes.

Monsterchef, los monstruos más divertidos entran en la cocina

Coco es un chico normal. Bueno, más o menos. Resulta que acaba de apuntarse a un concurso de cocina para monstruos llamado MonsterChef. Por suerte, el mundo de los monstruos no está tan mal: está repleto de criaturas de la noche como niños-lobo, brujas, zombis y vampiros y los ingredientes de cocina incluyen cosas como el moco de dragón, las coliflores purulentas o las patatas quejumbrosas… Vale, sí, Coco está metido en un buen lío, pero eso no significa que no vaya a esforzarse por llegar a ser el mejor cocinero del mundo (de los monstruos). Ahora lo único que necesita para conseguirlo es que alguien le explique cómo preparar la cena ¡sin que la cena le acabe mordiendo a él!



Begoña Oro hace tiempo que tiene un lector de libros electrónicos, perfil secreto en Facebook, cuenta secreta en Twitter y dos blogs igualmente secretos. Y más de 200 títulos publicados, entre libros escritos por ella y libros traducidos.