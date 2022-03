Miren Agur Meabe y Theodor Kallifatides reciben el premio de honor BBK Gutun Zuria Bilbao

Miren Agur Meabe y Theodor Kallifatides han recibido este martes el premio de honor BBK Gutun Zuria Bilbao, una de las novedades de la nueva edición de 'Gutun Zuria Bilbao. Festival Internacional de las Letras', que se celebra hasta el 2 de abril en Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao.



El galardón, creado por BBK y Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao, reconocerá cada año la labor creativa de agentes esenciales de la literatura vasca e internacional mediante el reconocimiento a una trayectoria, obra específica o proyecto cultural relevante, según han explicado desde BBK y el centro cultural del Ayuntamiento de Bilbao



En esta primera edición el premio ha recaído en Miren Agur Meabe y Theodor Kallifatides, en reconocimiento a su aportación a la literatura vasca e internacional. Ambos han recogido este martes el bastón tradicional vasco de manos del director general de BB, Gorka Martínez, y del alcalde de Bilbao, Juan María Aburto.



Además de la distinción honorífica, el premio ofrecerá a las personas galardonadas "una carta blanca que simbolizará un proyecto de su interés para la próxima edición".



La directora de la Obra Social de BBK, Nora Sarasola, ha afirmado que la fundación está "feliz de dar un paso más en el apoyo a un festival que es un lugar de encuentro de referencia para la literatura y que está contribuyendo a situar Bizkaia como polo de atracción de talento para el sector cultural".



"Un ámbito que no solo es un activo de cohesión social, sino también un agente de actividad económica", ha destacado Sarasola, que ha remarcado la importancia de citas como esta para "acercar la literatura a la sociedad y así fomentar el interés por la lectura, siempre tan necesaria para disfrutar y reflexionar".



Por su parte, el alcalde de Bilbao ha destacado la importancia de reconocer "la labor, la trayectoria de los autores de aquí y de quienes nos visitan" y se ha mostrado "seguro de que este premio irá, poco a poco, consolidándose y cobrando notoriedad, al igual que el Festival Gutun Zuria Bilbao".

Accésit





Como complemento a este premio y en futuras ediciones, BBK junto a la Cámara de Libro otorgará un accésit para la traducción a euskera de una obra internacional de un reconocido autor en la próxima edición y su difusión entre el público escolar.



Según han recordado desde Azkuna Zentroa y BBK, la vizcaína Miren Agur Meabe es escritora y traductora literaria, tanto para el público adulto como infantil y juvenil. Ha versionado al euskera a la poeta iraní Forough Farrokhzad o a la novelista ruandesa Skolastique Mukasonga, entre otras.



Ha recibido el Premio de la Crítica por los poemarios 'Azalaren kodea' y 'Bitsa eskuetan', así como el Premio Euskadi de Literatura Juvenil en tres ocasiones por 'Itsaslabarreko etxea', 'Urtebete itsasargian' y 'Errepidea'. Su novela 'Kristalezko begi bat' se ha traducido a varias lenguas y también ha escrito el volumen de relatos 'Hezurren erretura'. Su poemario 'Nola gorde errautsa kolkoan' ha obtenido el Premio Nacional de Poesía de España.



Por su parte, el autor sueco-griego Theodor Kallifatides es escritor de ficción, ensayo y poesía. Ha publicado más de cuarenta libros traducidos a varios idiomas y ha traducido del sueco al griego a autores como Ingmar Bergman y August Strindberg, así como del griego al sueco a Giannis Ritsos o Mikis Theodorakis.



Ha recibido numerosos premios por su trabajo tanto en Grecia como en Suecia, país en el que reside actualmente, como el Premio Nacional griego de Literatura Testimonial por 'Lo pasado no es un sueño'. Entre sus últimas publicaciones, se encuentran 'Otra vida por vivir', 'Madres e hijos', 'Lo pasado no es un sueño' y 'Timandra'.



Bajo el título 'Itzuliz usu mundua / Todo mundo es traducción / Lost and Found in Translation', inspirado en el ensayo 'Itzuliz usu begiak' del escritor Anjel Lertxundi, Gutun Zuria Bilbao 2022 programa más de una treintena de propuestas para abordar cuestiones como los vínculos entre culturas y sensibilidades, el papel de las lenguas maternas, la relación entre traducción y escritura, los límites de los géneros literarios, los puentes entres orillas del Atlántico o el papel de los traductores.