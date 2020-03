La ministra Reyes Maroto llama a la "calma" a visitantes y nacionales ya que España "no es un país de riesgo".

La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha lanzado este viernes un mensaje de "calma" frente al coronavirus, cuyo impacto ya se está dejando notar en el sector turístico, y ha recordado a los turistas que quieran viajar a nuestro país y a los residentes que también quieran desplazarse entre regiones que "España no es un país de riesgo". Maroto ha subrayado que "en este momento no hay ninguna restricción para que la gente no pueda disfrutar de sus vacaciones" y ha recordado que "estamos en la fase 1 de contención" en la que los ciudadanos se tienen que concentrar en cumplir las medidas preventivas establecidas como lavarse las manos y usar pañuelos de papel para evitar contagios. La ministra asegura que "es responsabilidad de todos seguir haciendo una vida normal excepto contagio en el centro de trabajo o exposición al virus, en cuyo caso se pasaría a los protocolos sanitarios", ha destacado.

Durante una visita en Irún a las instalaciones de la empresa Snap On junto a la candidata socialista a lehendakari, Idoia Mendía, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha reconocido que el gobierno está preocupado por el sector turístico donde ya se nota el "impacto" del coronavirus con una disminución de reservas y la cancelación de algunas ferias y congresos y por esta razón ha subrayado que su departamento trabaja especialmente con este sector para paliar el" impacto del coronavirus" que dependerá " de su alcance y duración". Finalmente respecto al sector industrial, la ministra ha apuntado que aún "no hay un impacto real" o un problema de suministro grave, "salvo en algunas plantas, pero no de forma generalizada" y ha señalado que los protocolos y las guías del departamento de industria se están coordinando con un grupo interministerial que precisamente se ha reunido este viernes.