Miguel Tellado (PP) en COPE Euskadi: “El gobierno es en sí mismo un problema para España”

El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha repasado en COPE Euskadi algunos de los principales asuntos de la actualidad de este 10 de noviembre,

Al coincidir con con la conmemoración del día de la memoria Tellado explica que el motivo por el que su partido se desvincula, un año más de los actos institucionales convocados es “la imposibilidad de compartir espacio junto a integrantes de EHBILDU, una formación política que aun no ha condenado la historia criminal de la banda terrorista ETA y cuando quedan 300 asesinatos sin esclarecer.

El dirigente popular, recuerda que su formación reclama memoria, dignidad y justicia y que “hay que recordar que hubo hubo victimas y verdugos, asesinos y asesinados” y que “no puede haber equidistancias como pretenden algunos”.

Elecciones municipales y forales





Tras compartir con el residente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, y con la dirección de los “populares” de Álava la agenda electoral, el numero tres de la formación asegura que en Génova están satisfechos con la dirección en el Pais Vasco y con el trabajo de Carlos Iturgaiz.

El PP que ya ha abierto el proceso de nombramiento de candidatos, ultima el calendario para afrontar las próximas elecciones municipales y forales pero habrá que esperar aún para la presentación de las candidaturas a los ayuntamientos de las tres capitales vascas y a las tres diputaciones.

Antes de Navidad estarían las listas en cualquier caso. Ahora, dice Tellado, están escuchando a las organizaciones territoriales ya que “se trata de acertar quien es el mejor candidato que representen a la mayoría de la sociedad vasca.

“La clave es poner el interés general por encima de intereses particulares”, asegura.

“El gobierno es un problema”





Tras conocer que el Gobierno incumplirá el plan de recuperación si Europa no le concede más tiempo, Tellado ha considerado que “el Gobierno se ha convertido junto a la guerra de Ucrania en un problema en si mismo para la sociedad española”. El PSOE y el Gobierno en su conjunto vive un escenario de división interna, sin precedentes.



“Es verdad que este es el primer gobierno de coalición que tenemos en nuestro país”, admite pero añade que empezó siendo un bipartito pero “ahora mimos no sabemos cuantos partidos hay dentro del gobierno, no sé cuantos PSOEs hay, no sé cuantos Podemos hay, y lo cierto es que tenemos un gobierno dividido, cuestionado, hipotecado, y que se fragmenta en todas sus facciones. Débil, dividido, en descomposición, y que se encuentra en su fase final”.