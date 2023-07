Un menor de 16 años muere en el incendio de un edificio en Barakaldo (Vizcaya)

Un menor de 16 años ha fallecido y otras seis personas han resultado heridas en un incendio que se ha producido la madrugada de este domingo en la localidad vizcaína de Barakaldo, según informó el departamento vasco de Seguridad.



El fuego comenzó a las 2:45 horas de la madrugada, al parecer en la escalera, que ha quedado totalmente calcinada, y cobró rápidamente una gran intensidad.



El edificio, ubicado en el número 2 de calle Portu, en el centro de la ciudad, tenía la estructura de madera, lo que facilitó la propagación de las llamas.



Además del adolescente fallecido, otras seis personas, cuatro adultos y dos menores, resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Cruces, una de ellas con heridas de pronóstico reservado.



No obstante, a lo largo de la mañana fueron dados de alta dos de los adultos y los dos niños.



Un testigo ha declarado a Radio Euskadi que las llamas arrasaron la escalera de madera del inmueble y que varios residentes, incluidos algunos menores de edad, tuvieron que saltar desde las ventanas, momento en el que se habrían producido las lesiones.



Los bomberos de la Diputación de Bizkaia trabajaron "duramente" durante cinco horas y cuando el fuego fue sofocado se encontró en el interior el cuerpo sin vida del menor desaparecido, de 16 años.



Debido al incendio se desalojaron también tres edificios colindantes con el siniestrado y una treinta personas ha tenido que pasar la noche en el cercano colegio Larrea atendidas por el personal de Protección Civil.



Durante la mañana los residentes en esos tres edificios han podido volver a sus hogares, pero no así los del número 2, que presenta riesgo de derrumbe y presumiblemente quedara vacío, algunos de los cuales ya están viviendo con familiares y al resto el Ayuntamiento les proporcionará un alojamiento.



La familia del menor fallecido ha sido atendida en todo momento por los servicios municipales, equipos de psicólogos y la alcaldesa, Amaia del Campo, que se desplazó de madrugada a la plaza Auzolan.



Durante la mañana, los bomberos y la Policía Local continúan trabajando para garantizar la seguridad en el edificio dañado, cuya estructura será analizada en cuento se pueda por la arquitecta municipal.



La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Barakaldo ha declarado una jornada de luto y ha suspendido para hoy las fiestas patronales, precisamente en la jornada grande al ser el Día de El Carmen.



Los grupos políticos también han mostrado su solidaridad y condolencias a la familia del fallecido, al igual que han hecho en las redes sociales numerosos políticos vizcaínos de todos los partidos.



El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los familiares todos los servicios disponibles para ayudarles y también ha habilitado una oficina de atención e información para los afectados en la comisaría de la Policía Local.



En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, ha trasladado su pésame y el del Ayuntamiento de Barakaldo a la familia del menor fallecido en el incendio ocurrido esta madrugada “que ha requerido la asistencia de importantes dotaciones de servicios de emergencia”.



Del Campo no ha querido dar detalles sobre el menor fallecido y ha pedido a los medios de comunicación que traten el suceso “con el mayor respeto posible” y ha considerado “necesario” ponerse “en el lugar de esa familia” y entender “el dolor inimaginable que están sufriendo”.



Preguntada sobre si la existencia de bolardos en la zona ha podido dificultar la labor de los bomberos, Del Campo ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha asegurado que “los bomberos pueden acceder a todas las zonas de Barakaldo donde se requiera su intervención”.



Ha señalado que ha sido un incendio “fuera de lo normal” que ha requerido “dotaciones de bomberos mucho más allá de los que suelen trasladarse” y que “han tenido que venir dotaciones de Derio”, que “probablemente tampoco conocían la zona y la forma en la que tenían que acceder”.