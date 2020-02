Más de 63.500 vascos votarán por primera vez el 5 de abril

Tras una semana de especulaciones el lehendakari Iñigo Urkullu anunció este martes que los comicios vascos se adelantan del otoño al 5 de abril. Ese día un total de 63.598 ciudadanos residentes en Euskadi podrán votar por primera vez. En total, están están llamados a las urnas 1.793.878 electores, de los que 75.633 viven en el extranjero. Ten en cuenta que ya y hasta el día 26 de marzo se podrá solicitar el voto por correo. Las personas residentes de forma permanente en el extranjero que quieran votar podrán solicitarlo hasta el 7 de marzo. Más datos de interés: el sorteo para designar a los integrantes de mesa se hará entre el 7 y el 11 de marzo. La notificación de su designación y la distribución de los manuales de instrucción tendrá lugar del 12 al 14 de marzo.

Cómo rechazar propaganda

Y recuerda, existe la posibilidad de solicitar que no se envíe propaganda electoral a los domicilios. Estas exclusiones son continuas y tienen efecto permanente mientras no se manifieste lo contrario y pueden pedirse por Internet con el sistema Cl@ve, acreditándose en la sede electrónica del INE (https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos) o en los ayuntamientos, oficinas consulares y delegaciones provinciales de la OCE. Quienes hagan esta solicitud hasta el 24 de febrero no recibirán propaganda electoral por parte de los partidos políticos en la campaña electoral de estas elecciones, mientras que las peticiones posteriores al 24 de febrero tendrán efecto en las siguientes elecciones.

Francia, el mayor voto vasco en el extranjero

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el censo electoral para los próximos comicios vascos, datos que presentan variaciones con los aportados este martes por el Gobierno autonómico, ya que incorporan a todos los jóvenes que vayan a cumplir 18 años antes del 5 de abril. Ese día tendrán derecho a voto en el País Vasco 1.793.878 ciudadanos, de los que 258.851 están empadronados en Álava, 950.398 en Bizkaia, y 584.629 en Gipuzkoa. Del total, 1.718.245 residen en Euskadi y 75.633 en otros países como Francia (12.669), Argentina (12.573), México (7.589), Chile (5.371) y Estados Unidos (5.113).