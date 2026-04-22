Marta Rodríguez, sobrina de desaparecido por ETA: "No se tiró de ninguno de los hilos, no se investigó"

La historia de la desaparición de José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga se remonta a marzo de 1973. Los tres jóvenes gallegos, de 29, 23 y 25 años respectivamente, residían en Irún. Jorge y Fernando eran agentes de aduanas y Humberto era traductor, trabajaba para una empresa de transportes. Aquella tarde de marzo cruzaron la frontera hasta San Juan de Luz Francia para ver la película 'El último tango en París', prohibida entonces en España. Nunca regresaron. La pista que prevalece es que fueron secuestrados, torturados y asesinados por miembros de ETA, , con los que se habrian cruzado en algun bar de San Juan de Luz, al ser confundidos con policías.

Más de medio siglo después, su caso es uno de los recordados en la exposición 'Ausencias presentes' del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria. Marta Rodríguez, sobrina de José Humberto y comisaria de la muestra, ha compartido su testimonio en los micrófonos de COPE Euskadi, reconstruyendo una vida arrebatada y una investigación nunca realizada. Para ella, la figura de su tío se ha construido a través de los recuerdos familiares, "con mucho cariño, y a la vez con esa dimensión del dolor que supone que te han arrebatado la posibilidad de conocerle en persona".

José Humberto Fouz , el mayor de los tres amigos, un apasionado de los viajes que dominaba varios idiomas FOUZ

La familia denuncia la completa pasividad de las autoridades. Aunque tempranamente se apuntó a posibles nombres y lugares, la realidad es que no se profundizó en ninguna pista. "Lo que sabemos en las familias es que no se tiró de ninguno de los hilos, no se investigó, no se interrogó a los presuntos implicados", lamenta Marta Rodríguez. Esta falta de acción judicial se vio agravada por el contexto de la época, con una Francia que funcionaba como 'santuario de ETA' y no colaboraba con las autoridades españolas, lo que generó una total "zona de impunidad".

No se tiró de ninguno de los hilos, no se investigó" Marta Rodriguez Fouz

Tan es así que, según relata la sobrina de Fouz, la investigación más rigurosa sobre el caso no la han realizado las instituciones, sino el escritor Adolfo García Ortega para una novela basada en los hechos. "Suena un poco triste decirlo, pero es la investigación más profunda que se ha hecho", afirma, lo que evidencia la falta de certezas y el desamparo sufrido por las familias.

Un joven con todo el mundo por delante

El recuerdo de José Humberto Fouz es el de "un joven con todo el mundo por delante". Era el mayor de los tres amigos, un apasionado de los viajes que dominaba varios idiomas y en ese momento se encontraba estudiando ruso. Trabajaba en una agencia de transportes internacional, un puesto que aprovechaba su "talento desorbitado" para las lenguas. Fue él quien atrajo a sus amigos a Irún en busca de un futuro que les fue truncado.

Debía ser una bellísima persona, bellísima" Marta Rodriguez Fouz

Marta Rodríguez, que apenas tenía un año cuando su tío desapareció, lo describe a partir de la memoria familiar como alguien excepcional. "Humanamente, pues, debía ser una bellísima persona, bellísima. Todos los relatos que escucho al respecto de él son muy, muy positivos", explica. Una vida brillante, como la de sus dos jóvenes amigos, que fue segada por la barbarie.

Un último hilo de esperanza

A día de hoy, la familia no pierde la esperanza de, al menos, poder recuperar sus cuerpos. Su principal reclamo no es la persecución judicial, sino poder localizarlos. Por ello, apelan a la humanidad de quienes puedan tener información. "Tienes ese hilillo de esperanza, si no, no seguirías peleando por ello", confiesa Marta, con la esperanza de que alguien dé el paso y notifique dónde se deshicieron de los cuerpos para, finalmente, poder cerrar una herida que lleva más de 50 años abierta].