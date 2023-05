Maider Etxebarria en COPE: "El centro no está muerto"

La candidata socialista ha señalado que "no estoy completamente de acuerdo porque me niego a ser una detractora de nuestra ciudad y por eso me quiero convertir en una alcaldesa defensora de nuestra ciudad, no detractora y bien es cierto que la actividad comercial sufre en varios apectos. Bueno, de una situación a nivel mundial en la que el comercio online ha venido para quedarse, la pandemia encima lo ha venido a reforzar, luego hay también un problema de relevo generacional y hay que atender también a la nueva situación de la ciudad en la que hay unos nuevos barrios y mucha gente joven se ha ido a vivir a los nuevos barrios. El centro no está muerto, se hacen cosas. Cierran comercios y abren otras.