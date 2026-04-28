Maialen Beloki, la primera mujer que dirigirá el Festival de Cine de San Sebastián: "Preparará el Zinemaldi para el salto al futuro"

El consejo de administración del Festival de Cine de San Sebastián ha elegido a Maialen Beloki como su nueva directora. Una designación que ha sido "positivamente" valorada por el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, y la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. La decisión fue tomada por unanimidad en la jornada de ayer y Beloki asumirá su nuevo cargo a partir de enero de 2027 en una designación respaldada de forma "unánime" por el Ministerio de Cultura, el Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián.

La designación también ha sido recibida con satisfacción por el equipo del Festival que se ha mostrado "muy contento" de que se ponga al frente a quien es desde 2016 una de sus subdirectoras, con un conocimiento "muy transversal" del certamen.

rebordinos desde parís: "una pieza fundamental"

José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián

El actual responsable del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, que le cederá el testigo de un puesto al que él accedió en 2011, se alegra "inmensamente" de la elección de quien considera "una pieza fundamental del trabajo realizado en estos 15 años".

En un mensaje enviado desde París, donde se encuentra con algunos miembros del Comité de Selección visionando películas para esta 74 edición, destaca que Beloki y Lucía Olaciregui, la otra subdirectora, "son dos de las figuras más importantes de un equipo que no sólo trabaja durante los nueve días del certamen en septiembre, sino también en las actividades y programas que desarrollamos el resto del año".

"En los próximos meses mi obligación es trabajar estrechamente con Maialen para que llegue a enero de 2027 con el mayor conocimiento posible del Festival. En este caso, no será difícil porque conoce bien sus entresijos", remarca.

Un proceso que despierta interés

Jon Insausti, alcalde de San Sebastián

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, se ha mostrado “muy contento y muy ilusionado” con la elección. Ha destacado la solidez del proceso, afirmando que “ha habido candidaturas muy sólidas y muy competitivas”. Para Insausti, este hecho demuestra que “el festival despierta interés, eso es importante para la relevancia y el prestigio del certamen" en el panorama cultural.

El festival despierta interés, eso es importante" Jon Insausti, alcalde de San Sebastián

Insausti también ha puesto en valor la aparición de nuevos talentos durante el proceso. “En todo este proceso ha aparecido gente nueva, una nueva generación con ganas de aportar a su ciudad”, ha señalado. El alcalde considera fundamental que se dé visibilidad a esta nueva ola de profesionales: “creo que es importante que se vea esa nueva ola con ganas de aportar y de asumir responsabilidades”.

El alcalde de San Sebastián ha señalado que Beloki les ha trasladado que viene a "consolidar" el festival y a "actualizarlo", pero sobre todo a "prepararlo para dar el salto al futuro" y ha apuntado que "durante los próximos cuatro años" el Zinemaldia va a "crecer hacia adentro para crecer luego hacia afuera".

una magnífica directora

Eider Mendoza, diputada general de Gipuzkoa

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha destacado el "perfil maravilloso" de Maialen Beloki y se ha mostrado convencida de que será una "magnífica directora" del Festival de San Sebastián a partir de 2027 cuando tome el relevo de José Luis Rebordinos.

Mendoza ha deseado "lo mejor" a Beloki tras su elección: "Ella dejó muy claro que es una persona de equipo y creemos también en esa manera de funcionar". Y ha finalizado ofreciendo a la nueva directora "la enhorabuena, la confianza y el acompañamiento como institución".