Luis Santamaría, experto en sectas: "Ahora son más peligrosas y llegan a través de Tik Tok"

Las sectas se han adaptado a los tiempos y en un mundo más globalizado penetran en la sociedad gracias a las nuevas tecnologías de una forma "impresionante", sobre todo, a través de las redes sociales, ya que son "el ámbito ideal".

En COPE Euskadi Luis Santamaría del Rio, sacerdote y uno de los más destacados expertos en sectas en nuestro país tras más de 25 años investigándolas, alerta de que están proliferando en los últimos años, sobre todo las que ofrecen una religiosidad alternativa en torno a la meditación o la sanación.

Santamaría advierte de que ahora son "más peligrosas" porque el medio les favorece, "con mucho menos dinero llegan a más gente en un momento en el que falla nuestro sistema inmunitario social porque tener acceso a tanta información "no basta para distinguir la verdad de la mentira".

El miembro fundador de la Red Iberoamericana en Estudio de Sectas explica en nuestros micrófonos que son maestras en "fake news y utilizan la información para desinformar". Pincha aquí para escuchar la entrevista completa.





¿Cuándo ha de saltar la alerta?





Santamaría, que hace unos días ofreció una charla en Salvatierra invitado por la Diócesis de Vitoria, explica que debemos sospechar cuando nos ofrecen "una solución demasiado bonita, fácil y mágica para problema complejo".

"Cada vez veo con más preocupación como se acercan ahora a los adolescentes a través de Tik Tok y de Instagram, con influencers que ofrecen como hacerte rico o con una determinada terapia hasta acertar con nuestras vulnerabilidades y nuestros intereses", reflexiona el párroco en nuestros micrófonos.

Según relata las sectas captan a sus adeptos con una oferta muy variada, "desde un cursillo para dejar de fumar hasta un curso de cocina saludable". Con temas de salud también: "captan a enfermos y a familiares de enfermos, para someterlos y explotarlos y al final para dejarlos morir sin ningún tipo de conciencia".





¿Cuál es el perfil del adepto?

Santamaria señala que "cualquiera que respire" puede ser capatado por una secta. Considera que "hay una secta para cada tipo de persona" y cada vez ocurre más "con personas con estudios, con criterio, sin una gran crisis, con una vida normal".

También nos explica el experto que el dinero "no suele ser un objetivo final, es intermedio" y muchas veces al princpio no lo piden para que no sospechemos.

Santamaría, que calcula en un millar la sectas que hay en España, señala que es muy muy difícil "salir solo, la persona tiene que saber que hay alguien fuera esperándolo y queriéndolo". "Hemos pasado de una sociedad creyente a una sociedad crédula", lamenta, tras defender que "la fe y la religión son un antídoto".

El mensaje de futuro que lanza va para las administraciones: "deben responder mejor a las víctimas que salen muy dañadas y con estrés postraumático. Las administraciones les ofrecen espacios por mucho que lo denunciamos. Hay mucho por hacer".