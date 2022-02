Luis Landero vuelve a ironizar sobre el amor en su nueva novela, 'Una historia ridícula'

La nueva obra maestra de Luis Landero recupera a Marcial, un extravagante personaje que hace un repaso por las miserias humanas pasando por el amor y el odio. Y es que su nueva novela, 'Una historia ridícula' es la representación de su maestría en el uso del humor y la ironía para, entre carcajadas, retratar como pocos la condición humana. "Es un hombre contradictorio, por un lado es ridículo y cómico y, por otro, tiene un punto trágico. Tiene esa cosa compleja que tenemos todos porque a nadie de nosotros nos son ajenas las miserias humanas y todos somos un poco así", asegura el autor, en COPE Euskadi.

Este personaje principaltrabaja en una gran empresa de productos cárnicos, y es un hombre orgulloso de su formación autodidacta. Sin embargo, un día conoce a una mujer que no solo le fascina, sino que encarna todo aquello que él envidia en la vida: belleza, elegancia, buen gusto, alta posición social, relaciones con gente interesante. "No hay novela donde no esté la sombra de algún tipo de autobiografía. Es un personaje peculiar y tiene un manera peculiar de hablar y hace muchos años se me ocurrió escribir 20 o 30 líneas sobre un personaje que era éste y en esa voz estaba el caracter de este personaje", dice Landero.

Ella, que se ha presentado como Pepita, es estudiosa del arte y pertenece a una familia culta y adinerada. Pero Marcial, que tiene un alto concepto de sí mismo, se cree con cualidades y atractivos para merecerla y conquistarla. Él mismo nos cuenta su delirante historia de amor, el despliegue de sus talentos para enamorarla, sus estrategias para desbancar a los otros pretendientes, sus esperanzas y sus penas, hasta llegar al día culminante en que es invitado a una fiesta en casa de la amada, donde se decidirá su destino, y donde la historia alcanzará un final imprevisto y coral.