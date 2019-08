Los transportistas critican que el Gobierno Vasco haya levantado sólo unas horas la prohibición de circular.

El sindicato de transportistas autónomos vascos, Hiru, ha criticado que el Gobierno Vasco hay levantado la prohibición de circular por Biariatou sólo unas horas, desde las diez pm del domingo y hasta las once am de este lunes, cuando la situación es de "normalidad". El Gobierno Vasco decidió ayer aliviar las restricciones impuestas por el G7 al paso de camiones de más de 7,5 toneladas en la frontera, con el objetivo de evitar un posible "colapso" cuando se levante definitivamente la restricción a partir de las seis pm de este lunes. La portavoz de Hiru, Jaione Ugalde, ha subrayado que "si la situación es correcta en la frontera, lo suyo sería que dejasen el paso abierto para que durante este lunes no surgieran más incidentes". El sector de los transportistas ha destacado durante estos días que se puede producir un "caos monumental" una vez se levante la prohibición de circular a los camiones esta tarde, coincidiendo con el fin oficial de la cumbre del G7 en Biarritz y con una supuesta vuelta a la normalidad, "tal y como ha ocurrido en otras ocasiones, por circunstancias diferentes, cuando la Ertzaintza ha prohibido circular a camiones en festivos, por ejemplo, y luego se han producido retenciones kilométricas", según ha recordado Ugalde.

La portavoz del sindicato Hiru, Jaione Ugalde no ha querido cuantificar las pérdidadas económicas, que "evidentemente las hay cuando nos impiden circular porque nos impiden trabajar" pero además la portavoz del sindicato de transportistas autónomos vascos ha querido destacar las pérdidas sociales que se van a producir, "un problema del que apenas se habla, a pesar de que los retrasos en los viajes internacionales harán que muchos transportistas no vayan a estar con sus familias el próximo fin de semana ".