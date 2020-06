Los teatros Victoria Eugenia y Principal de San Sebastián reabren el telón el 12 de junio

Los teatros Victoria Eugenia y Principal de San Sebastián levantan el telón este viernes con un 50% de aforo y entradas numeradas. En esta fase el Victoria Eugenia dispondrá de 391 butacas y serán 260 en el caso del Principal. Sin embargo este miércoles habrá una gala 0 en el Teatro Victoria Eugenia con unos invitados muy especiales, los sanitarios, a los que se les quiere reconocer su labor durante la pandemia en una gala que tendrá lugar a partir de las 19.00 y que servirá también para "encender los motores", según ha destacado este lunes el concejal de Cultura y Fiestas, Jon Inxausti. La gala "Arriba el telón" contará con la presencia del Orfeoi Gazte e intervendrán además las actrices Sara Cozar y Aitziber Garmendia y el bailarín Igor Calonge.

La programación de junio incluye 3 conciertos, 3 obras de teatro y 6 proyecciones de cine. Zea Mays serán los protagonistas este viernes en la reapertura musical del Victoria Eugenia que también recibirá el 21 de junio a la banda de Getxo McEnroe y el 28 a los guipuzcoanos Lou Tope a los que se añadirá el navarro Joseba Irazoki. En la oferta teatral, destaca en el Victoria Eugenia "El patio de mi casa" en la versión en castellano los días 19 y 20 o la obra "Palabras encadenadas" con David Gutiérrez y Beatriz Rico en el Principal los días 27 y 28 de junio y antes, en ese mismo espacio, el 13 y 14 de junio se representará Gu primer!, un espectáculo de humor protagonizado por Ramon Aguirre e Inazio Tolosa. Además se proyectarán varias películas del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, que tuvo que cancelarse por la pandemia.

HOGUERAS DE SAN JUAN

El edil de Cultura y Fiestas, Jon Inxausti, ha aprovechado la ocasión para anunciar que el ayuntamiento de San Sebastián no autorizará este año las hogueras en la noche de San Juan. Sólo se permitirá la organizada por Donostiako Festak que arderá en la plaza de la Constitución y ha precisado que no se permitirán hogueras "públicas o privadas" porque en la actual situación de crisis sanitaria el ayuntamiento considera que "no es lo más responsable llenar el espacio público de hogueras".