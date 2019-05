Los socorristas de San Sebastián amenazan con nuevas movilizaciones

El 1 de junio comienza oficialmente la temporada de playas y los socorristas de San Sebastián amenazan con repetir las movilizaciones del pasado verano si la nueva empresa adjudicataria BPXport que sustituye a la Cruz Roja, no respeta los acuerdos alcanzados el pasado año, que permitieron la desconvocatoria de una huelga indefinida. La representante de ELA, Maddi Aspiazu, ha acusado al ayuntamiento de San Sebastián de no respetar lo pactado,que incluía poner los recursos suficientes para garantizar la aplicación del nuevo convenio e introducir la subrogación obligatoria como reconocimiento a la antigüedad de los trabajadores.

Mikel Yanzi es uno de los 40 socorristas encargados de vigilar los arenales donostiarras que hoy se ha lamentado de que a 23 de mayo "no saben si van a trabajar, en qué condiciones, en qué puestos, y ha criticado lo que fardan los políticos de las playas de San Sebastián para luego no hacer lo necesario por un trabajo que trata de prevenir que no pase nada y que se ocupa de la vida de las personas". Por su parte el sindicato ELA ha advertido de que los trabajadores tienen claro que harán todo lo que esté en sus manos, tanto sindical como jurídicamente, para blindar el acuerdo conseguido en agosto del 2018. La representante del sindicato, Maddi Aspiazu, ha subrayado que los socorristas iniciarán nuevas movilizaciones este verano si no se garantizan al 100% las condiciones del acuerdo conseguido el pasado año.