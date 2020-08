Los sindicatos reiteran que habrá movilizaciones si no se garantiza un regreso seguro a las aulas en Euskadi.

Los sindicatos de la enseñanza en Euskadi reiteran que habrá movilizaciones si el Gobierno Vasco no garantiza un retorno presencial seguro a las aulas. Desde CCOO, Pablo Eduardo García de Vicuña, ha señalado este viernes que los sindicatos están a la expectativa de las medidas que anunciará mañana Educación, tras la reunión del Consejo Asesor del LABI, de las que no conocen su contenido proque según ha denunciado, "el Gobierno Vasco las ha tomado de modo unilateral y sin contar con sus propuestas". Disminuir el ratio de alumnos por clase, aumentar las plantillas y formación para los profesores ante casos de Covid-19, son sus principales demandas para un retorno presencial seguro "que no será normal", ha dicho García de Vicuña y por ello "esa presencialidad debe ser con una seguridad plena y veremos también que margen tenemos para negociar las instrucciones que este viernes de a conocer el departamento de Educación".

El sindicato STEE -EILAS se ha concentrado esta mañana en el exterior de la sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz para reclamar el retorno seguro a las aulas, según ha apuntado Ana Pérez, que critica la "preocupante actitud" de Educación que no ha contado con los sindicatos ni ha adelantado ninguna de las medidas que va a dar a conocer este viernes. El sindicato ha reclamado que es necesaria la contratación de 6.000 trabajadores para asegurar la reducción del ratio de alumnos por aula y critica que hasta ahora "la relación de puestos de trabajo planificada por el Gobierno Vasco para este curso es idéntica al pasado cuando no había Covid", según ha dicho Pérez, quien no descarta la huelga entre las movilizaciones que se plantean en septiembre si Eduación no garantiza la vuelta segura a las aulas, tal y como este jueves también ha apuntado el sindicato Lab.