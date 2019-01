Los sindicatos registran frente al Gobierno Vasco de Bilbao 8 jornadas de huelga entre el 16 y el 25 de enero

Los sindicatos ELA, Steilas, CCOO, LAB y UGT de los centros de enseñanza concertada de iniciativa social de Euskadi no descartan la convocatoria de una huelga indefinida en el sector porque no han hecho, según han apuntado, nueve días de huelga para quedarse igual y, si siguen sin respuesta por parte de la patronal, intensificarán las movilizaciones. Así lo ha señalado la representante de ELA, Miren Zubizarreta, en nombre de las cinco centrales sindicales momentos antes de que hayan registrado en la sede del Gobierno Vasco en Bilbao las ocho jornadas de huelga convocadas entre los días 16 y 25 de enero.

El conflicto de los centros de iniciativa social afecta a una población escolar de alrededor de 120.000 alumnos. El sector emplea a unos 9.000 trabajadores y engloba a 215 centros de enseñanza, de los que la gran mayoría están gestionados por Kristau Eskola.

Los sindicatos han transmitido que hasta la fecha no han recibido ninguna nueva notificación oficial por parte de la patronal del sector, principalmente Kristau Eskola, de retomar unas conversaciones que hasta la fecha se han llevado a cabo en torno a "propuestas vacías de contenido", según han denunciado. Zubizarreta ha afirmado que "el último intento de propuesta realizado sigue estando alejado de sus reivindicaciones, que son claras, notorias y conocidas", entre ellas la recuperación del poder adquisitivo perdido después de 10 años sin convenio. En ese punto ha exigido a las patronales del sector "que dejen de lado esa estrategia de aparentar una negociación que no existe y se centren en buscar acuerdos en torno a unas reivindicaciones que la propia patronal ha calificado de justas, por lo que les instamos a que den respuesta".

La representante de ELA ha remarcado que "no es justo querer llevar adelante un proyecto educativo a costa de los propios trabajadores del sector, porque eso no es aceptable y no puede ser que la evolución registrada en la Educación en estos 10 años recaiga sobre las condiciones laborales de sus trabajadores". Sin una propuesta oficial por parte de la patronal para negociar, la intensión de los sindicatos es continuar con las movilizaciones si no se consigue un nuevo convenio, lo que podría desembocar en una huelga indefinida.