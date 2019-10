Los sindicatos y la patronal de la enseñanza concertada acuerdan pedir la intervención de un “facilitador”

Sindicatos y patronales de los centros concertados de iniciativa social de Euskadi han alcanzado este lunes un primer acuerdo con el nombramiento consensuado de la figura de un experto en mediación miembro del CRL que actuará de facilitador en el conflicto.

Primera reunión

La primera reunión entre ambas partes tendrá lugar este martes y mientras los sindicatos han llamado a no generar demasiadas expectativas porque solo se ha cerrado el procedimiento negociador a seguir y no se ha hablado de contenidos, desde Kristau Eskola han calificado de positivo el encuentro porque hablar de contenidos no era el objetivo sino ponerse de acuerdo en desatascar las conversaciones.

Tras cuatro horas de reunión en la sede del CRL en Bilbao, en un encuentro en el que ha estado presente el Departamento de Educación, los sindicatos han visto aceptada en los puntos fundamentales su propuesta de procedimiento de diálogo 'ad hoc' para el conflicto donde estuviera presente el Departamento vasco de Educación, ya que en los conflictos laborales a través del PRECO no es posible esa presencia de representantes del Ejecutivo Vasco.

Sin embargo, las patronales no han aceptado cerrar un calendario de reuniones previo a la huelga de un mes convocada a partir del 7 de noviembre en cuyos encuentros se irán abordando los aspectos a negociar según temáticas y en días distintos.

Valoración sindical

A la salida, la representante del sindicato mayoritario ELA Miren Zubizarreta ha afirmado que la plataforma sindical espera que a partir de la reunión de este martes hay que comprobar si, de una vez por todas, patronal y Educación asumen la responsabilidad que les corresponde y acuden a esa reunión con intención de plantear contenidos que puedan dar lugar a acuerdos.

En ese sentido, Zubizarreta ha trasladado que los sindicatos esperan que haya un cambio en la actitud y la voluntad que patronales y Educación han mantenido hasta ahora para que se pueda avanzar.

Valoración patronal

Mikel Ormazabal, por parte de Kristau Eskola, ha calificado el encuentro de positivo y ha destacado el acuerdo por unanimidad en el nombramiento de un experto en mediación como facilitador, José Ignacio Varas.

Asimismo ha afirmado que a partir de la primera reunión convocada para este martes vamos a seguir negociando para que en un tiempo prudente podamos llegar a un acuerdo.

La conclusión positiva es que todos estamos de acuerdo en que hay que desatascar esta situación y a partir de ahora pondremos sobre la mesa las claves que nos han hecho hasta ahora no llegar a un acuerdo para que el facilitador las conozca.

Valoración Gobierno Vasco

La viceconsejera de Administración y Servicios del Departamento de Educación, Olatz Garamendi, presente en el encuentro, ha hecho una valoración positiva, ya que las dos partes se han sentado por fin a discutir y eso ya es un paso adelante, y han consensuados la persona que hará las funciones de facilitador que pueda acompañar en este proceso.

Sobre el papel a jugar por Educación, en el sentido reclamado por los sindicatos de que acepte su responsabilidad, la viceconsejera se ha limitado a afirmar que el papel del departamento será como el de hoy, estar presente allá cuando le requiera el facilitador para ayudar en todo lo que sea posible.