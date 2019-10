Los sindicatos de la enseñanza concertada vasca convocan un mes de huelga

Los cuatro sindicatos, de los que se desmarcado UGT, cuentan con un 97% de representación en el sector, y han señalado este martes, en una comparecencia conjunta en Bilbao, que "la irresponsabilidad y el inmovilismo de las patronales y del departamento de Educación" no les deja "otra alternativa que intensificar la dinámica de huelgas".

Asimismo han recordado que a pesar de haber transcurrido cinco meses desde el 9 de mayo, último día de huelga convocado durante el pasado curso, "no ha habido ningún movimiento ni por parte de la patronal ni por el Departamento que dirige Cristina Uriarte.

Acusación a patronales

Los sindicatos han acusado a las patronales, en especial a Kristau Eskola y AICE-IZEA, de haber tenido, desde sus últimas movilizaciones de primeros de mayo, "opción y tiempo de elaborar y presentar propuestas que den una respuesta seria" a sus reivindicaciones y poner fin al conflicto porque la parte sindical ha mostrado ya "tanto en sus planteamientos como con sus actuaciones voluntad de llegar a consensos y han realizado varios intentos con ese fin".

Sin embargo, han añadido, los que tienen "la responsabilidad directa y la posibilidad de atender las demandas del personal y de buscar una salida al conflicto", las patronales, "con la responsabilidad que les corresponde", y el Gobierno Vasco, "como máximo responsable del sistema educativo, están actuando "con la responsabilidad que les corresponde", pese a que las demandas laborales de los sindicatos, son "muy básicas y moderadas" y han sido "flexibles en sus planteamientos".

Los sindicatos han acusado en primer lugar a las patronales del sector de no tener "ni voluntad, ni propuestas para lograr "avances" en la mesa negociadora.

En ese sentido, han desvelado que no tienen noticias de la patronal desde la última reunión de la mesa negociadora, que tuvo lugar el 13 de junio, y donde la patronal "no mostró ningún avance respecto de la propuesta anterior a los días de huelga de mayo. Desde entonces, la situación se mantiene igual, a pesar de que la patronal dijese que iba a convocar una mesa en el mes de julio", anuncio que no realizó.