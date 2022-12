Los médicos del Hospital Donostia están "esperanzados" en iniciar un diálogo con Osakidetza esta semana

Los jefes de servicio de la OSI Donostialdea han protagonizado este lunes la quinta concentración en el exterior del Hospital Donostia con la esperanza de iniciar el "diálogo" que reclaman con la Dirección de Osakidetza, especialmente después del llamamiento realizado por el lehendakari, Iñigo Urkullu. El jefe de servicio de Neurología, Adolfo López de Munain ha subrayado este lunes que "estamos esperanzados, las palabras del lehendakari llamando al diálogo, con la autoridad que tiene, nos parecieron una puerta abierta a éste. Es muy importante y esperamos que se materialice".



El portavoz de los jefes de servicio del Hospital Donostia ha recalcado que los puntos que quieren tratar con los responsables del Servicio Vasco de Salud "son importantes para desatascar situaciones estructurales que comprometen el futuro de Osakidetza" y ha precisado que, excepto dos o tres que son "específicos" de la OSI Donostialdea, el resto son "absolutamente generales" para el conjunto del sistema sanitario público vasco.



Lopez de Munain desconoce si habrá adhesiones de otros hospitales vascos aunque no lo descarta porque sí han recibido peticiones de información de varios hospitales de Bizkaia y de comarcales de Gipuzkoa y porque saben que "lo que planteamos es general para toda Osakidetza, pero probablemente durante la semana pasada han tenido dificultades para reunirse".

REUNION CON PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

López de Munain ha explicado que esta tarde se celebrará una reunión con compañeros de Atención Primaria para conocer en "detalle" las cuestiones que reivindican en un documento de 63 puntos que elaboraron en 2017, que revalidaron en 2019 y que en muchos puntos"se siguen sin cumplir" ya que "no hay que olvidar que la Atención Primaria es la parte esencial de entrada al sistema y la que todos los ciudadanos conocen".



Además, ha advertido de que estos jefes de servicio no son "una plataforma negociadora" porque no están "negociando" ni plantean "ningún tipo de huelga, ni de condiciones retributivas", sino que lo que han hecho es solicitar un diálogo que esperan que "encuentre eco en los diferentes estamentos de la Dirección General de Osakidetza".