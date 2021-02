Los hosteleros se manifiestan frente al TSJPV para pedir la reapertura en los pueblos en 'zona roja'

Los hosteleros de Bizkaia se han concentrado este martes frente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en contra de las restricción que les obliga a cerrar sus bares y restaurantes en los municipios en 'zona roja'. La concentración, organizada por SOS Ostalaritza y Bizkaiko Tabernariak, ha tenido lugar a las 09:00 horas de esta mañana en Palacio de Justicia de Bilbao, sede del tribunal, a la espera de conocer la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

MÁXIMA PREOCUPACIÓN

Las Asociaciones de Hostelería de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava presentaron el jueves pasado, en la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), un recurso en el que reclamaban que adopte medidas cautelarísimas para eliminar la restricción decretada por el Gobierno Vasco.

SOS Ostalaritza teme que el Gobierno Vasco les imponga un "castigo ejemplar" o "nuevas condiciones", si el TSJPV falla a favor de permitir que sector reabra de forma cautelar los locales de hostelería actualmente cerrados, ha dicho el representante de Bizkaiko Tabernariak, Txema Larrea, durante la concentración que hosteleros. En su intervención, Larrea ha dicho tener "incluso dudas" de que el sector prefiera un fallo favorable a su recurso para que se levante el cierre decretado en aquellas localidades vascas que entren en zona roja porque "si deciden que abramos y este viernes se reúne el Labi, igual hasta recibimos un castigo ejemplar por esta decisión o nos imponen unas nuevas condiciones, como cerrar a las cinco de la tarde, que nos permiten abrir, pero que igualmente acaban con nosotros".

El representante de SOS Ostalaritza ha señalado que lo único que quiere el sector es "trabajar, que es lo que preferimos" pero ha confesado tener miedo a lo que pueda pasar si el TSJPV les da la razón porque "todo está siendo tan ilógico" que cada vez que pasa algo, "cambian totalmente lo que cuentan".

El recurso basa sus argumentos en la evolución de los contagios en Euskadi en los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021, donde se eevidencia de que el elevado incremento de los positivos a partir de la primera semana de enero. "Dicen que la hosteleria no tiene la culpa pero luego declaran que no se puede abrir, como hizo ayer la consejera, porque es un centro peligroso de contagios cuando, si miras los índices, el de la hostelería es muy bajo comparado con las reuniones familiares", ha añadido el representante.

El Gobierno Vasco presentó ayer alegaciones al respecto, ya que el TSJPV acordó oir a la Administración vasca al tratarse de una cuestión de suma trascendencia. Por ello, este martes ambas partes esperan la resolución definitiva. Hoy se conocerá qué dictamina el Tribunal Supremo del País Vasco al respecto y si, finalmente, la hostelería podrá levantar la persiana a pesar de los pueblos y ciudades sobrepasen la tasa de indicencia permitida.

DUDAN DE LAS MEDIDAS

Larrea no se atreve a asegurar que la solución sea la tomada por la Comunidad de Madrid, que no ha decretado el cierre del sector, pero añade que "tampoco lo es tener cerrado por completo el sector y permitir otras cosas porque "nosotros salimos doblemente perjudicados porque nos cierran pero los contagios surgen en otros sitios y todo esto no se entiende".

Larrea ha indicado que el sector considera "cuando menos dudoso el tema de la medición con semáforos" porque "está resultando muy perjudicial.